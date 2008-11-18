۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۷

نمایشگاه نقاشی کودکان تهران آغاز شد

پنجمین مسابقه و نمایشگاه بین‌المللی نقاشی تهران 27 آبان‌ماه در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ارجمندفر مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون در این مراسم گفت: بیش از 20 هزار اثر از 15 کشور و 25 استان ایران با موضوع "من و اسباب‌بازی‌هایم" به دبیرخانه رسید و 955 اثر به مرحله نهایی راه یافت. داوران به 42 اثر مدال طلا، به 67 اثر مدال نقره، به 90 اثر مدال برنز و به 397 اثر دیپلم افتخار دادند.

نمایشگاهی از آثار برگزیدگان از 27 آبان تا 10 آذر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون در خیابان حجاب دایر خواهد بود و در کنار آن فعالیت‌های هنری نقاشی، کلاژ، صورتک‌سازی و نمایش فیلم از ساعت 9 تا 17 به کودکان و نوجوانان ارائه می‌شود. روز هفتم آذر در مراسم تقدیر از برگزیدگان کاتالوگی از نقاشی کودکان و نوجوانان برگزیده توزیع خواهد شد.

