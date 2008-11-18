برنامه ریزی برای افق چشم انداز از ضروریات اجرای نظام بهره وری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جهانبخش عصرامروز در شورای معاونان ، فرمانداران و مدیران کل ستادی استانداری افزود: بهره وری تابعی از نگرش ها و فرهنگها و فرهنگ حاکم بر جامعه است که در کشورهای پیشرفته به عنوان عنصر تعیین کننده در دست یابی به اهداف رشد ، بکار می رود.

وی خاطرنشان کرد: یک سوم رشد اقتصادی کشور در زمینه بهره وری است که برنامه چهارم توسعه، شاخص کمی رشد 8 درصد تعیین شده که 5.5 دهم درصد آن از محل سرمایه گذاری و منابع انسانی و 5.2 دهم درصد در ارتقاء بهره وری تامین می شود.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی ، از معاونان ، فرمانداران و مدیران کل خواست برای تحقق چشم انداز توسعه کشور با استفاده درست از ابزارها و فرصتها ، اندیشه درست و بنیادین نظام بهره ور را گسترش دهند. جهانبخش هدف از اجرای طرح سنجش بهره وری در استانها را شناسایی ، تعیین ، استاندارد سازی ، اندازه گیری شاخص های بهره وری، شناسایی و برنامه ریزی اعلام کرد.

محمد ابراهیم کاظمی بیدختی ، معاون سیاسی - امنیتی استاندار نیز گفت: برگزاری انتخابات ، ایجاد آرامش و امنیت می تواند نظام بهره وری را ساری و جاری کند.

مجید نادری معاون برنامه ریزی نیز گفت: اولین و مهم ترین چالش بهره وری رسیدن به درکی جامع و مشترک در جامعه در بین دولتمردان ، اندیشمندان و تصمیم گیران درباره مفهوم بهره وری ، جایگاه آن و ارتباط آن با مسایل اساسی کشور است.

نورعلی طالب زاده معاون امور عمرانی هم با توجه به اینکه ، هم اکنون بیش از 982 پروژه عمرانی در استان خراسان شمالی در حال ساخت است ، گفت: هر چه مدت زمان اجرای این پروژه ها کمتر باشد ، در واقع نظام بهره وری رعایت شده است.

نژاد حسین معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی نیز با اشاره به استقرار نظام پیشنهادات گفت: یکی از شاخص های ارزیابی استان ها وجود نگرش بهره وری مدیران در همه زمینه هاست که این امر دلالت بر حاکمیت اندیشه دانش محور است.

در حاشیه این جلسه موضوعاتی از جمله کیفیت نان ، سد معبر ، کنترل قیمت های بازار ، عملکرد مدیران بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج ، رعایت حقوق شهروندان و تکریم ارباب رجوع بحث و بررسی شد.