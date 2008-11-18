اوباما نباید درپی تحمیل دموکراسی غربی به عراق باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس، ریچارد پرل در مصاحبه با نشریه "سیاست خارجی" گفت : چندین حوزه وجود دارد که دولت باراک اوباما برای مشخص کردن سیاست خارجی به ارث مانده برای وی باید آنها را بررسی و مورد توجه قرار دهد.

پرل که در حال حاضر از منتقدان جرج بوش رئیس جمهوری فعلی آمریکاست، با اعلام این مطلب که وی هیچ انتظار نداشت عراق همچنان تحت اشغال آمریکا بماند، افزود : با این حال کشور آزاد شده است.

وی همچنین ضمن هشدار درباره احتمال سقوط مجدد اوضاع امنیتی عراق به دیکتاتوری هرج و مرج، افزود: به گمان من آنها فرصتی مناسب برای تشکیل یک دولت منتخب که مشابه سیستم ما یا سایر سیستم های دموکراتیک نیست، یافته اند و در صورتی که این سیستم انتخابی و انسانی آغازگر توسعه اقتصاد این کشور باشد، سیستم معقول و مناسبی است. مردم عراق خواهند گفت که ما بهایی سنگین برای چیزی پرداختیم که ارزش آن را داشت.

پرل در رابطه با ایران در سخنانی تند گفت که اعتماد اوباما به تاثیر دیپلماسی برای برخورد با موضوع هسته ای ایران خیلی بلندپروازانه است؛ من هیچ ارزش اسمی برای آن قائل نیستم.