  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۲۲

معمار جنگ عراق :

اوباما نباید درپی تحمیل دموکراسی غربی به عراق باشد

"ریچارد پرل" مدیرکل سابق وزارت دفاع آمریکا و مجری طرح تغییر رژیم عراق به رئیس جمهوری آینده آمریکا توصیه کرد که توسعه کشور عراق را بر مبنای مدل دموکراسی غربی هدایت نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس، ریچارد پرل در مصاحبه با نشریه "سیاست خارجی" گفت : چندین حوزه وجود دارد که دولت باراک اوباما برای مشخص کردن سیاست خارجی به ارث مانده برای وی باید آنها را بررسی و مورد توجه قرار دهد.

پرل که در حال حاضر از منتقدان جرج بوش رئیس جمهوری فعلی آمریکاست، با اعلام این مطلب که وی هیچ انتظار نداشت عراق همچنان تحت اشغال آمریکا بماند، افزود : با این حال کشور آزاد شده است.

وی همچنین ضمن هشدار درباره احتمال سقوط مجدد اوضاع امنیتی عراق به دیکتاتوری هرج و مرج، افزود: به گمان من آنها فرصتی مناسب برای تشکیل یک دولت منتخب که مشابه سیستم ما یا سایر سیستم های دموکراتیک نیست، یافته اند و در صورتی که این سیستم انتخابی و انسانی آغازگر توسعه اقتصاد این کشور باشد، سیستم معقول و مناسبی است. مردم عراق خواهند گفت که ما بهایی سنگین برای چیزی پرداختیم که ارزش آن را داشت. 

پرل در رابطه با ایران در سخنانی تند گفت که اعتماد اوباما به تاثیر دیپلماسی برای برخورد با موضوع هسته ای ایران خیلی بلندپروازانه است؛ من هیچ ارزش اسمی برای آن قائل نیستم.

کد مطلب 785611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها