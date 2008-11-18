به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد جشنواره تجسمی هنر جوان با هدف ارائه دستاوردهای هنرمندان جوان و ایجاد بستری مناسب برای بروز استعدادهای آنان به کوشش مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری برگزار می‌شود.

همزمان با آغاز این جشنواره از 14 آبان نمایشگاه آثار راهیافته به مرحله نهایی شامل آثار371 هنرمند جوان در نگارخانه‌های تازه تاسیس سیدحسن حسینی و ابوالفضل عالی و همچنین نگارخانه‌های چلیپا، خانه عکاسان ایران و خانه سوره حوزه هنری در معرض دید عموم قرار گرفت.

3201 اثر از 1145 هنرمند جوان متقاضی شرکت در این نمایشگاه بودند که هیئت ارزیابی آثار 491 اثر از 371 هنرمند را برای ارائه در نمایشگاه جشنواره هنر جوان واجد شرایط دانست.

چهارمین جشنواره هنر جوان با آثار هنرمندان تهران، اردبیل، اصفهان، سیستان و بلوچستان، ایلام، کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، قزوین، مازندران و آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.