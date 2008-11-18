۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۴۹

دو نیروگاه دور اول سفر دولت به زنجان اجرایی نشد

دو نیروگاه دور اول سفر دولت به زنجان اجرایی نشد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان گفت: در سفر اول دولت چهار نیروگاه 500 مگاواتی برق برای استان زنجان تصویب شده بود که در حال حاضر تنها دو نیروگاه توسط بخش دولتی اجرا می شود.

اصر اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود:  امیدواریم در سفر هئیت دولت به استان زنجان روند ساخت نیروگاهای استان زنجان مصوب در دور اول سفر ریاست جمهوری به استان سرعت بگیرد.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر برای ساخت یکی دیگر از نیروگاه ها نیز در مذاکره با بخش خصوصی هستیم و امیدواریم با توجه به نیاز شدید استان زنجان به برق اجرای یکی دیگر از نیروگاههای مصوب توسط بخش دولتی به تصویب برسد.

اسکندری، تصویب پست 400 کیلو ولت ایجرود و خط ارتباطی این این پست، تامین گاز چهار نیروگاه را از انتظارات شرکت برق منطقه ای زنجان عنوان کرد که با تصویب هیئت دولت وزارت نیرو مکلف به اجرای آنها خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای ززنجان در ادامه از بهره برداری 13 پروژه با اختصاص اعتباری معادل 23 میلیارد تومان خبر داد.

 

