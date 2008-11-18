729 برنامه در هفته بسیج بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ فتح الله جمیری عصر امروز به مناسبت 29 سالگرد تشکیل بسیج در نشستی خبری افزود : برنامه های بسیج امسال متفاوت تر و ارزنده تر از سال های گذشته و با تعداد بیشتر برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: امسال همزمان با هفته بسیج ، بسیج استان بوشهر در قالب توافقنامه های با دستگاههای اجرایی و نظامی در طرح های راهسازی، گسترش منابع طبیعی، طرحهای آبخیزداری، نوسازی مدارس، محرومیت زدایی، امنیت محلات همکاری می کند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان این که همایش و حضور 100 هزار نفری نیروهای بسیج در سراسر استان یکی از مهمترین برنامه هفته بسیج خواهد بود ، گفت: از این شمار 20 هزار نفر از نیروهای بسیجی استان در کنار ساحل و دریای نیلگون خلیج فارس حضور پیدا خواهند کرد.

جمیری افزود: برگزاری همایش کشوری خاورمیانه اسلامی ، نوآوری و شکوفایی ویزیت رایگان بسیجیان در برخی از بهیاری ها و بیمارستان ها استان و ورزش عمومی با حضور 80 هزار نفر از دیگر برنامه های مهم هفته بسیج در استان بوشهر خواهد بود.

وی بیان داشت: برگزاری همایشهای تخصصی و مختلف و برپایی جشنواره و و کلاس های آموزشی از دیگر برنامه های هفته بسیج استان بوشهر بشمار می رود.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان این که بسیج یادگار امام و گوش به فرمان مقام معظم رهبری در همه شرایط بوده و خواهد بود، گفت: بسیج وحدت مقدس بین ملت و جوانان کشور بوده و سرمایه ای ملی و علاج دردهای کشور در تمامی بخش ها از جمله دفاع مقدس ، سازندگی ، پیشرفت و توسعه علمی می باشد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز گفت: بسیج یک تفکر و اندیشه برگرفته از اسلام ناب محمدی است که با دو بال توانمند تفکر عاشوری و اندیشه مهدوی در تمامی زمینه ها شگفت آفرینی می کند .

حجت الاسلام عبدالرضا رستگار افزود: بسیج اندیشه سیالی است که جایگاه خود را در جامعه پیدا کرده و تمامی تفکر و اندیشه آزادی خواهان جهان به دنیال تفکر و اندیشه بسیجی است .

وی اظهار داشت: امروزه تفکر و اندیشه بسیجی به گونه ای است که در هر جا وارد شود قطعاً با موفقیت همراه خواهد بود.