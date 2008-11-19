تحریف حوادث دفاع مقدس برهم زننده پایداری است

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه دوازدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس عصر دیروز با حضور دریابان علی شمخانی، سردار میرفیصل باقرزاده، دکتر حسن بنیانیان، محمد حسین صفارهرندی و جمعی از مقامات کشوری و لشکری و نویسندگان و پژوهشگران ادبیات دفاع مقدس در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

دریابان علی شمخانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ایران در ابتدای سخنان خود در این مراسم ضمن قدردانی از تمام کسانی که در حوزه دفاع مقدس قلم می زنند تأکید کرد: این گرامیداشت از آن صحنه ها نه منتی از جانب قلم زنندگان بلکه این توفیق و لطفی از الطاف حضرت باری تعالی است.

وی با اشاره به آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه در خصوص آثار ارسال شده و مقایسه آن با جشنواره های سالهای گذشته، اظهار داشت: امسال موراد مورد بررسی روبه کاهش است هر چند که امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ کمی افزایش داشته اما با افزایش شاخه های موارد داوری به 13 شاخه، کمی حرکت ما در تبیین دفاع مقدس مسیر کاهنده را نشان می دهد.

عضو شورای راهبردی سیاست خارجی با طرح این سؤال که چرا ما نمی توانیم آنچه را که در 8 سال دفاع مقدس توسط ملت ایران در قبال بزرگترین تهاجم و پر حادثه ترین حادثه تاریخی که به اندازه ثانیه هیا ان تنوع موضوع وجود دارد فعالیت رو به رشدی داشته باشیم افزود: از سال 69 تا 87 مسیر کمی و کیفی ما رو به تعالی نیست و این در حالی است که پشتوانه غنی حمایتی برخورداریم.

وی با اشاره به هشت بار تجدید چاپ کتاب"دا" به دلیل استقبال خوانندگان، عدم مخاطب شناسی را علت واقعی مسئله فوق دانست و گفت: نمی توانیم زیباترین فضای روانی روزهای آغازین نبرد را در"دا" ترسیم کنیم اما همزمان با آن در خرمشهر و آبادان نمادهای حیات را به قبل از جنگ برنگردانیم.

وی آفت مباحث دفاع مقدس را در بیان مسائل غلوآمیز و غیر واقعی خواند و تصریح کرد: این کاهندگی در مسیر تألیف کتب دفاع مقدس نه ناشی از توطئه بلکه ناشی از ضعف ماست چرا که دفاع ملت ایران دارای ابعاد مختلفی است که در هر بعد از آن می توان کتابها نگاشت.

وزیر سابق دفاع در پایان تصریح کرد: اگر هوشیار نباشیم به ما نسبت خواهند داد آنچه که نبودیم و از ما می گیرند آنچه را که بودیم و این بزرگ ترین ظلمی است که باید از ان اجتناب کرد.

در ابتدای این مراسم دکتر محمدرضا سنگری دبیر علمی این جشنواره، هشت سال دفاع مقدس را به عنوان عظیم ترین قطعه روزگار معاصر خواند و گفت: اگر بزرگترین حادثه گذشته تاریخ اسلام را حادثه عاشورا بدانیم در برزخ میان عاشورا و عظیم ترین حادثه ای که در آینده به وقوع می پیوندد- یعنی ظهور آخر الزمان(ع) -دفاع مقدس عظیم ترین حادثه ای است که دست عاشورا را به دست ظهور خواهد گذاشت.

وی ضمن بیان سرگذشت عبیدالله بن حر جحیری در حادثه عاشورا که امام حسین(ع) چندین بار از وی دعوت به همراهی در مقابله با لشکر یزید می کنند بر ضرورت انتقال پیام رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: اگر کسی فریاد نسل دفاع مقدس را بشنود و قلم داشته باشد و از آن سخن نگوید، جبهه خود را مقابل نسل دفاع مقدس انتخاب کرده است.

سنگری ضمن ارائه گزارشی از روند داوری کتابهای ارسالی از کمبود آثار دفاع مقدس در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به شدت انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که با حرکتهایی که امسال صورت گرفته شاهد آثار مناسبی در سالهای بعد باشیم.

وی آثار ارسالی را نسبت به سال گذشته از لحاظ کمی بهتر توصیف کرد و گفت: 50 داور برجسته، 398 کتاب را داوری کردند که از این میان 44 اثر برگزیده شدند که 4 نفر رتبه نخست، 8 نفر رتبه دوم و 8 نفر رتبه سوم را کسب کردند و 24 نفر شایسته تقدیر اعلام شدند و از تلاش 3 نفر نیز به پاس خدمت به کتاب دفاع مقدس تجلیل می شود.

به گفته دبیر علمی دوازدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس،47 درصد آثار ارسالی از سوی بخش دولتی و 7 درصد هم از سوی ناشران نیمه خصوصی و 45 درصد نیز از سوی ناشران خصوصی منتشر شده است.

سنگری از جشنواره برگزاری ربع قرن کتاب دفاع مقدس در سال 88 خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در سالهای آینده شاهد اثار برجسته ای در این حوزه باشیم.

در دوازدهمین دوره از جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس، بخش های خاطره، زندگینامه داستانی، شعر، داستان، شعر کودک و نوجوان، داستان کودک و نوجوان، تحقیق و پژوهش ادبی، تحقیق و پژوهش نظامی، تحقیق و پژوهش حقوقی و اجتماعی، جنگ و زندگینامه غیر داستانی، هنر(گرافیک و طراحی جلد)، انتخاب ناشر نمونه و ترجمه مورد داوری قرار گرفت.

در این مراسم با پخش نماهنگی یاد و خاطره مرحوم داود بختیاری دانشور از نویسندگان ادبیات دفاع مقدس گرامی داشته شد. داوود بختیاری دانشور از نویسندگان زندگینامه داستانی و صاحب 27 اثر پیرامون 8 سال دفاع مقدس بود که سال گذشته جایزه رتبه دوم این جشنواره را از آن خود کرد و در 29 اسفند سال 86 به دیار باقی شتافت.

پس از قرائت بیانیه پایانی، جوایز برگزیدگان دوازدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس اهداء شد.