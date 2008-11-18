۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

در آستانه اجلاس کلانشهرها

شهردار جوکجاکارتا با سفیر کشورمان در اندونزی دیدار کرد

"زودیانتو" شهردار جوکجاکارتا در آستانه عزیمت به تهران بمنظور مشارکت در اجلاس شهرداران کلانشهرهای آسیایی با بهروز کمال وندی سفیر ج.ا.ایران در اندونزی ملاقات و گفتگو نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر از جاکارتا ، در این ملاقات آقای زودیانتو با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی کشورمان و همچنین جایگاه ارزشمند ج.ا.ایران در نزد مردم اندونزی، ابراز امیدواری نمود که در جریان سفر به ایران امکان بررسی همکاریهای آتی میان شهرداری جوکجاکارتا و بخشهای خصوصی و دولتی کشورمان از نزدیک فراهم گردد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهرجوکجاکارتا با دو میلیون نفر جمعیت در زمینه های تولید برق،سیستم آب و فاصلاب ،حمل و نقل و تصفیه آب و.... با مشکل مواجه است،خواستار استفاده از تجربیات کشورمان در این زمینه ها گردید.نامبرده همچنین اظهار امیدواری نمود در این سفر موضوع خواهر خواندگی شهر جوکجاکارتا با اصفهان را پیگیری نماید.

قابل ذکر است که علاوه بر شهردار جوکجاکارتا، شهردار منطقه غرب جاکارتا نیز در اجلاس تهران شرکت خواهد نمود.

کد مطلب 785618

