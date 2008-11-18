بانک اطلاعات الکترونیکی چاه های آب گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدمحسن حسینی عصر سه شنبه در جلسه هم‌اندیشی مصرف آب در گرگان افزود: تهیه نسخه پشتیبان، سهولت دسترسی به مفاد پرونده‌ها و سرعت بخشیدن به رسیدگی به درخواست مشترکان از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح دو هزار و 400 پرونده چاه‌های استان در قالب طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی استان اسکن شد.

به گفته حسینی به زودی تمام اطلاعات مشترکان شرکت آب منطقه‌ای گلستان به صورت دیجیتالی تهیه می‌شود.



مدیر امور منابع آب گرگان و آق‌قلا گفت: از حفر 32 حلقه چاه غیرمجازطی سالجاری در این شهرستانها جلوگیری شده است.

حسین مقصودلو افزود: در این مدت 390 فقره کارشناسی انجام شده در بخش آب‌های زیرزمینی، 372 فقره پروانه مطروحه در کمیسیون، 61 فقره صدور موافقت اصولی حفر، 64 فقره صدور پروانه حفر و 30 فقره صدور مجوز جابجایی از فعالیت‌های انجام شده در این اداره است.

وی بیان داشت: صدور 93 فقره مجوز خرید تجهیزات، 144 فقره صدور پروانه بهره‌برداری، 23 فقره صدور مجوز کف‌ شکنی، 47 فقره صدور مجوز لایروبی، تمدید سه هزار و 905 فقره پروانه بهره‌برداری و تمدید 698 مجوز بهره‌برداری موقت از دیگر فعالیت‌های انجام شده در سال جاری است.

منابع آب زیرزمینی گلستان توسط شش هزار و 300 حلقه چاه عمیق، 18 هزار و 860 حلقه چاه نیمه عمیق و 300 رشته قنات بهره برداری می شود.