تفکیک شهرستانها در جشنواره امسال گروه نوازی فارس حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسیح افقه بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: آثار امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ تنوع کاری، ترکیب صوتی و نحوه تنظیم به مراتب از کیفیت بالایی برخوردار است و امیدواریم این روند در دوره های آینده برگزاری این جشنواره نیز ادامه یابد.

وی در ادامه با اشاره به تعداد گروههای شرکت کننده در این جشنواره گفت: در حالیکه سال گذشته تنها 25 گروه در این جشنواره شرکت داشتند امسال شاهد حضور 89 زن و 210 مرد در قالب 70 گروه از شیراز و دیگر شهرستانهای فارس هستیم.

دبیر جشنواره موسیقی گروه نوازی استان فارس اضافه کرد: همچنین از این تعداد 54 گروه در چهار بخش سنتی، کلاسیک، محلی و سازهای کوبه ای در ارزیابی اولیه برگزیده شدند.

افقه افزود: طبق آمار بخش کارشناسی اداره ارشاد، بیش از 80 درصد از این گروهها، بومی استان هستند که شامل شهرستانهای آباده، کازرون، نیریز، فیروزآباد، مرودشت و زرقان است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت کمرنگ بخش کلاسیک این جشنواره اعلام کرد: امسال میزان فعالیت آثار بخش کلاسیک به حدیست که فقط در جشنواره حضور داشته باشند و برای جشنواره های آینده برای اینکه کارهای پخته تری در این بخش داشته باشیم باید در ابتدا آموزشهای لازم در این زمینه ارائه شود.

دومین جشنواره موسیقی گروه نوازی با گرایش موسیقی سنتی و محلی و نخستین جشنواره موسیقی کلاسیک استان فارس از 29 آبان ماه تا یکم آذر ماه در تالار حافظ شیراز برگزار می شود.