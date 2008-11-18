شماره 6 و بازوبند کاپیتانی به کریم باقری رسید / نکونام با شماره 24

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بحث های اخیر در مورد بازگشت کریم باقری به تیم ملی و پوشیدن مجدد پیراهن شماره 6 توسط این بازیکن، بحث هایی در مورد ناراحتی نکونام که علاقه خاصی به شماره 6 دیدار مطرح شد اما این بازیکن با تجربه ایران عصر امروز در حرکتی قابل تقدیر این پیراهن را به باقری اهدا کرد و خود در مسابقه با امارات پیراهن شماره 24 را می پوشید.

از سوی دیگر پس از نشست امروز کادرفنی تصمیم گرفته شد در بازی فردای ایران برابر امارات کریم باقری بازوبند کاپیتانی را بر بازو ببندد و مهدی مهدوی کیا هم کاپیتان دوم تیم ملی باشد.

البته مهدوی کیا چند روز گذشته در گفتگوهای خود اعلام کرده بود با بازگشت باقری به تیم ملی با افتخار بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به وی اهدا می کند.

دیدار تیم های فوتبل امارات و ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی ساعت 45/18 فردا در ورزشگاه آل مکتوم برگزار می شود.