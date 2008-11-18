یاوری و انصاریفرد در کمیته انضباطی حاضر شدند/ بررسی قضاوت جانبدارانه قهرمانی

به گزارش خبرنگارمهر، بدنبال اشتباهات محرز محسن قهرمانی داور دیدار راه آهن و مس کرمان مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال راه آهن در اظهارنظرهای تندی داور این دیدار را به قضاوت جانبدارانه متهم کردند.

بدنبال این اظهارات، محسن قهرمانی داور بین المللی فوتبال کشورمان با تنظیم شکایتی به کمیته انضباطی خواستار رسیدگی این کمیته به اتهامات وارده شد.

کمیته انضباطی به منظور رسیدگی به شکایت محسن قهرمانی عصر امروز از مسئولان باشگاه راه آهن خواست برای ادای پاره ای توضیحات در کمیته انضباطی حاضر شوند.

دراین جلسه که با حضورمحسن قهرمانی برگزارشد، طرفین اظهارات خود را پیرامون این موضوع درحضور رئیس و اعضای کمیته انضباطی مطرح کردند و قرار است رای نهایی پرونده ظرف روزهای آینده اعلام شود.