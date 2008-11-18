  1. هنر
  2. تئاتر
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۴۱

برترین نمایش‌های عروسکی ایران در تبریز جایزه می‌گیرند

برترین نمایش‌های عروسکی ایران در تبریز جایزه می‌گیرند

دوازدهمین جشنواره نمایش عروسکی مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از سه روز رقابت گروههای نمایشی از 16 استان صبح فردا در تبریز به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون اعلام کرد آئین معرفی برترین آثار نمایشی شرکت‌کننده در جشنواره صبح روز 29 آبان در سالن اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد تبریز برگزار و با اهدای بیش از 16 تندیس و لوح تقدیر از این گروهها تقدیر خواهد شد.

جشنواره نمایش عروسکی کانون صبح روز 26 آبان آغاز شد و دو سالن مجتمع ارشاد این شهر صبح و بعد از ظهر میزبان کودکانی بود که جنب و جوش عروسک‌های 21 نمایش را به تماشا نشستند. پنج گروه دانش‌آموزی آذربایجان شرقی و دو گروه از تاجیکستان و جمهوری نخجوان نیز در این جشنواره هنرنمایی کردند.

در بخش اعضا تندیس و لوح تقدیر جشنواره در هر بخش به یک برگزیده کارگردانی، نویسندگی، عروسک‌گردانی، طراحی و ساخت دکور، طراحی و ساخت عروسک، موسیقی و آفیش و بروشور اهدا می‌شود. این جوایز در بخش آزاد تنها به بهترین‌های کارگردانی، نویسندگی و عروسک‌گردانی تعلق خواهد گرفت.

یک گروه دانش‌آموزی نیز به عنوان برگزیده بخش معرفی خواهد شد. همچنین احتمال دارد گروه داوری جشنواره شامل داود کیانیان، هما جدیکار و عادل بزدوده یک نمایش را در صورت دارا بودن ویژگی‌های لازم به عنوان اثر منتخب خود به صورت ویژه معرفی کنند.

کد مطلب 785627

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها