به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون اعلام کرد آئین معرفی برترین آثار نمایشی شرکت‌کننده در جشنواره صبح روز 29 آبان در سالن اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد تبریز برگزار و با اهدای بیش از 16 تندیس و لوح تقدیر از این گروهها تقدیر خواهد شد.

جشنواره نمایش عروسکی کانون صبح روز 26 آبان آغاز شد و دو سالن مجتمع ارشاد این شهر صبح و بعد از ظهر میزبان کودکانی بود که جنب و جوش عروسک‌های 21 نمایش را به تماشا نشستند. پنج گروه دانش‌آموزی آذربایجان شرقی و دو گروه از تاجیکستان و جمهوری نخجوان نیز در این جشنواره هنرنمایی کردند.

در بخش اعضا تندیس و لوح تقدیر جشنواره در هر بخش به یک برگزیده کارگردانی، نویسندگی، عروسک‌گردانی، طراحی و ساخت دکور، طراحی و ساخت عروسک، موسیقی و آفیش و بروشور اهدا می‌شود. این جوایز در بخش آزاد تنها به بهترین‌های کارگردانی، نویسندگی و عروسک‌گردانی تعلق خواهد گرفت.

یک گروه دانش‌آموزی نیز به عنوان برگزیده بخش معرفی خواهد شد. همچنین احتمال دارد گروه داوری جشنواره شامل داود کیانیان، هما جدیکار و عادل بزدوده یک نمایش را در صورت دارا بودن ویژگی‌های لازم به عنوان اثر منتخب خود به صورت ویژه معرفی کنند.