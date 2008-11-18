طرح تکثیر و پرورش آهو در پارک ملی بختگان فارس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسام حسینی ظهر امروز در نشستی خبری حفظ و احیاء گونه های جانوری شاخص و با ارزش را یکی از ارکان مهم مدیریت حیات وحش خواند و اظهار داشت: در سالیان گذشته با وجود تعرضات و تخریب های مختلف در زیستگاههای طبیعی بسیاری از این گونه ها در معرض خطر کاهش و یا انقراض قرار گرفتند که باید با برنامه ریزیهای جدی این روند را متوقف کرد.

وی افزود: گونه حمایت شده آهو از گذشته های دور در زیستگاه ها و مناطقی از استان فارس نظیر پارک ملی بمو، پارک ملی بختگان، منطقه حفاظت شده بهرام گور، منطقه شکار ممنوع بصیران و منطقه ی شکار ممنوع دره باغ یافت شده که در حال حاضر تنها در پارک بمو زندگی می کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس تصریح کرد: خوشبختانه با وجود زیستگاههای بکر و دست نخورده در بعضی از این مناطق همچنین تدوین برنامه های حفاظتی دقیق و علمی قابلیت احیاء و پرورش این گونه در استان وجود دارد که طرح تکثیر و پرورش آهو در بختگان فارس از جمله مناطق در نظر گرفته شده برای حفظ این گونه جانوری است.

حسینی این طرح را در سه فاز تعریف کرد و گفت: به منظور اعمال نظارت بیشتر و انجام مطالعات مربوط به رفتار و شرایط سازش این گونه با زیستگاه جدید، در فاز اول محدوده ای به وسعت 677هکتار از ابتدای دروازه تا گردنه ی غور آب، در فاز دوم محدوده ای به وسعت شش هزار هکتار و در فاز سوم محدوده ای حدود 30هزار هکتار پیش بینی شده است.

این مسئول متذکر شد: یکی از مهمترین ارکان و اهداف طرح تکثیر، آموزش جوامع محلی بوده که در نهایت منجر به تکثیر و رها سازی گونه های مختلف جانوری در منطقه مورد نظر خواهد شد.