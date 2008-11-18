پژوهش باید جزو جدانشدنی فعالیتهای سازمان استاندارد باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، صادق واعظ زاده در گردهمایی مدیران کل ستادی و و استانی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی با بیان این مطلب اظهار داشت: نگاه مدیران و مسئولان سازمان استاندارد به امر پژوهش به عنوان یک امر مستقل از فعالیتهای استاندارد، شروع خطر محسوب می شود و به همین دلیل این مدیران و مسئولان باید همیشه به پژوهش به عنوان امری لاینفک از این فعالیتها توجه کنند.

وی در خصوص اهمیت امر استاندارد بیان داشت: فعالیتهای مربوط به سازمان استاندارد با ایمنی و کیفیت کالاها و خدمات در ارتباط است و به همین دلیل، این فعالیتها آن قدر اهمیت دارد که افراد شاغل در امر استاندارد در زمینه کاری به چیزی جز کار خود فکر نکنند.

این مسئول با تاکید بر اهمیت بی طرف بودن سازمان یادشده افزود: سازمان استاندارد یک مرجع بی طرف است و باید به گونه ای عمل کند که از تداخل و مغشوش شدن منافع جلوگیری شود.

معاون علوم و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تبیین جایگاه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در کشور خاطرنشان کرد: تبیین ماموریت و مسئولیت مهم سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است و همه باید اهمیت فعالیتهای این سازمان را درک کنند.