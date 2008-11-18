به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:
برنده بهترین کتاب سال: "رنگها و سایهها" سروده مهدی مظفری
مقام دوم: "من گرگ خیابانی هستم" سروده الیاس علوی (شاعر افغان)
مقام سوم: "من زندان توام یوسف"، سروده فاطمه حقوردیان
همچنین در ادامه از چهار کتاب ترانه ماهیها (سروده کبری موسوی)، خوش به حال آهوها (سروده پانتهآ صفایی)، خورشید در عبای تو پیچیده (سروده مرتضی حیدری آل کثیر) و هر لبت یک کبوتر سرخ است (سروده غلامرضا طریقی) که به مرحله نهایی دومین دوره جایزه کتاب سال جوان قیصر امینپور راه یافته بودند، تقدیر شد.
سعید بیابانکی، شهرام مقدسی، سیدعلی میربازل، محمود سنجری، مفتون امینی، محمود معتقدی، موسی بیدج و فاطمه راکعی داوری این دوره از جایزه کتاب سال جوان قیصر امینپور را بر عهده داشتند.
