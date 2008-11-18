۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۵۱

اعضاى هیئت دولت به شهرستانهاى استان زنجان سفر می کنند

همزمان با دوردوم سفرهای استانی دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور به استان زنجان تعدادی از اعضای کابینه به همراه برخی معاونان و مشاوران رئیس جمهور به نمایندگی از وی به شهرها و مناطق مختلف این استان سفر می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیئت وزیران در شهرستان های استان زنجان، ضمن بررسی مصوبات دور اول سفر به زنجان با انجام ملاقات مردمی، طرح ها و پیشنهادات را بررسی و به درخواستهای مردمی رسیدگی می کنند.

براساس این گزارش، فردا چهارشنبه ، میرکاظمی وزیر بازرگانی، زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سلیمانی وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات، عباسی وزیر تعاون، بهبهانی وزیرراه و ترابری، محرابیان وزیرصنایع ومعادن و صفار هرندی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب درشهرستانهای خرمدره، زنجان، ماهنشان، ایجرود، طارم، ابهر و خدابنده حضور پیدا کرده و علاوه برشرکت در جلسه شورای اداری شهرستان با مردم دیدار و از نزدیک مشکلات و مسایل آنان را بررسی خواهند کرد.

همچنین دوستعلی دبیرهیات دولت درشهرستان طارم، واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درشهرستان خدابنده، حاج علی اکبری معاون رئس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان در ایجرود، سقای بی ریا مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت درشهرستان ماهنشان، ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور درشهرستان ابهر و کلهر مشاور رئیس جمهور در اموراطلاع رسانی و رسانه درشهرستان خرمدره سخنرانی کرده و دیدار مردمی خواهند داشت.
