اعضاى هیئت دولت به شهرستانهاى استان زنجان سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیئت وزیران در شهرستان های استان زنجان، ضمن بررسی مصوبات دور اول سفر به زنجان با انجام ملاقات مردمی، طرح ها و پیشنهادات را بررسی و به درخواستهای مردمی رسیدگی می کنند.



براساس این گزارش، فردا چهارشنبه ، میرکاظمی وزیر بازرگانی، زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سلیمانی وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات، عباسی وزیر تعاون، بهبهانی وزیرراه و ترابری، محرابیان وزیرصنایع ومعادن و صفار هرندی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب درشهرستانهای خرمدره، زنجان، ماهنشان، ایجرود، طارم، ابهر و خدابنده حضور پیدا کرده و علاوه برشرکت در جلسه شورای اداری شهرستان با مردم دیدار و از نزدیک مشکلات و مسایل آنان را بررسی خواهند کرد.



همچنین دوستعلی دبیرهیات دولت درشهرستان طارم، واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درشهرستان خدابنده، حاج علی اکبری معاون رئس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان در ایجرود، سقای بی ریا مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت درشهرستان ماهنشان، ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور درشهرستان ابهر و کلهر مشاور رئیس جمهور در اموراطلاع رسانی و رسانه درشهرستان خرمدره سخنرانی کرده و دیدار مردمی خواهند داشت.

