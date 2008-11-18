ایران آماده تعامل با فرانسه برای کاهش آثار بحران جهانی اقتصاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیر مورلوا رئیس اداره خاورمیانه وزارت اقتصاد فرانسه بعدازظهر امروز با کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات دلخوش با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی ایران و فرانسه و نیز استقبال از توسعه و گسترش مناسبات فی مابین در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر افزایش مراودات مقامات دو کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه عمیق مناسبات دوکشور بر گفتگو پیرامون قدمت پیوندهای دوستی دو ملت و نیز نقش موثر فرانسه در اتحادیه اروپا و جایگاه ویژه ایران در منطقه خاورمیانه تاکید کرد پرداخت و بر ضرورت گفتگوهای بیشتر و همکاری های نزیکتر دو کشور و افزایش رفت و آمدها در سطوح مختلف تاکید کرد.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیت های فراوان اقتصادی دو کشور گفت: ایران و فرانسه می توانند با تلاش برای گسترش روابط اقتصادی و پرهیز از مسائل سیاسی که سایر کشورها تحمیل می نمایند سطح روابط اقتصادی و تجاری خود را در حد قابل قبولی افزایش دهند.

وی در همین خصوص با انتقاد از رویکرد فرانسه در برابر پرونده هسته ای ایران در اعمال بخشی از تحریمهای اقتصادی افزود: انتظار ما از کشور فرانسه این است با تعامل بیشتر با جمهوری اسلامی ایران و نگاه واقع بینانه نسبت به مسائل جاری بین دو کشور ، شرایط مناسبی برای گسترش روابط در همه زمینه ها فراهم آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ، ضمن ابراز نگرانی از بحران مالی اروپا ، آمادگی دولت ایران و مجلس شورای اسلامی را در جهت کاهش و کنترل بحران مالی در این کشورها، در قالب تعامل بیشتر اقتصادی آن کشورها با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

در ادامه این ملاقات جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه خاورمیانه گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان پل ارتباطی کشورهای مختلف و جایگاه اقتصادی و ذخایر معدنی و آلی این کشور، نقش موثر و موقعیت برتری در منطقه ایجاد نموده است.

وی ابراز امیدواری کرد از این موقعیت ممتاز، کشور فرانسه با گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری بهره مند گردند.

در این ملاقات همچنین مورلوا با ابراز خرسندی از نشست خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سفر خود را در چارچوب همکاری های اقتصادی فی مابین دو کشور ارزیابی کرد.