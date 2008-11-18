۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۳۷

100 مربی بهداشت شرکتی در آموزش و پرورش استان تهران جذب می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول بهداشت و تغدیه سازمان آموزش پرورش شهرستانهای استان تهران از جذب 100 مربی بهداشت استان تهران در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، الهه حسن پور عصر امروز در گردهمایی مربیان و رابطان بهداشت و هلال احمر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج اظهار داشت: امسال تعدادی از نیروهای مازاد مقاطع تحصیلی که ابلاغ مربی بهداشت دریافت کردند، آموزش داده شدند.

وی افزود: هم اکنون در استان تهران 240 مربی همچنین 200 مربی قراردادی فعالیت می کنند که سال گذشته جذب شدند و در سال جاری نیز 100 مربی جذب می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این همایش با هدف ضرورت آموزش برای مربیان حول سه محور بهداشت و تغذیه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مواجه با بلایای طبیعی برگزار شده است.

حسن پور بیان داشت: در بخش بهداشت و در زمینه پیشگیری از آنها و مشکلاتی در مورد بهداشت محیط و فردی و بیماریهای نوپدید، بیماریهای واگیردار و غیرواگیر بررسی می شود.

کارشناس مسئول بهداشت و تغدیه سازمان آموزش پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: در این همایشها در خصوص اغذیه میان وعده ها و ضرورت خوردن صبحانه همچنین عرضه خوراکیهای مجاز در مدارس و دارا بودن کارت سلامت عرضه کنندگان مواد غذایی بحث و بررسی انجام می گیرد.

وی یادآور شد: در بخش مواجه با بلایای طبیعی، آمادگی برای اجرای مانور سراسری زلزله در هشت آذر ماه در کلیه مدارس و مقاطع تحصیلی جاری ایجاد می شود که مربیان با ارائه آموزشهای لازم برای ایجاد آمادگی و نحوع پناه گیری، خود امدادی و دیگر جزئیات به دانش آموزان آماده می شوند.

این مسئول متذکر شد: همچنین با همکاری هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران، دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت بحران شهرداریها و آتش نشانی آموزشهای مستمری طی سال تحصیلی تحصیلی برای کمکهای اولیه امداد و نجات و اطفا حریق ارائه می شود.

