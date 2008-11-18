100 مربی بهداشت شرکتی در آموزش و پرورش استان تهران جذب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، الهه حسن پور عصر امروز در گردهمایی مربیان و رابطان بهداشت و هلال احمر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج اظهار داشت: امسال تعدادی از نیروهای مازاد مقاطع تحصیلی که ابلاغ مربی بهداشت دریافت کردند، آموزش داده شدند.

وی افزود: هم اکنون در استان تهران 240 مربی همچنین 200 مربی قراردادی فعالیت می کنند که سال گذشته جذب شدند و در سال جاری نیز 100 مربی جذب می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این همایش با هدف ضرورت آموزش برای مربیان حول سه محور بهداشت و تغذیه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مواجه با بلایای طبیعی برگزار شده است.

حسن پور بیان داشت: در بخش بهداشت و در زمینه پیشگیری از آنها و مشکلاتی در مورد بهداشت محیط و فردی و بیماریهای نوپدید، بیماریهای واگیردار و غیرواگیر بررسی می شود.

کارشناس مسئول بهداشت و تغدیه سازمان آموزش پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: در این همایشها در خصوص اغذیه میان وعده ها و ضرورت خوردن صبحانه همچنین عرضه خوراکیهای مجاز در مدارس و دارا بودن کارت سلامت عرضه کنندگان مواد غذایی بحث و بررسی انجام می گیرد.

وی یادآور شد: در بخش مواجه با بلایای طبیعی، آمادگی برای اجرای مانور سراسری زلزله در هشت آذر ماه در کلیه مدارس و مقاطع تحصیلی جاری ایجاد می شود که مربیان با ارائه آموزشهای لازم برای ایجاد آمادگی و نحوع پناه گیری، خود امدادی و دیگر جزئیات به دانش آموزان آماده می شوند.

این مسئول متذکر شد: همچنین با همکاری هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران، دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت بحران شهرداریها و آتش نشانی آموزشهای مستمری طی سال تحصیلی تحصیلی برای کمکهای اولیه امداد و نجات و اطفا حریق ارائه می شود.