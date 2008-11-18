شهردار کلکته خواستار افزایش ارتباط با تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار شهر کلکته که برای نخستین بار به تهران سفر کرده در بدو ورود به فرودگاه امام (ره) گفت: با اینکه تاکنون به ایران نیامده ام اما به دلیل اینکه در کلکته شهروندان ایرانی بسیاری زندگی می کنند تاحدودی با فرهنگ ایرانی ها آشنا هستم.

وی با بیان اینکه شهر ما در روز 10 میلیون و در شب 5/4 میلیون جمعیت دارد، گفت: شهر ما نیز مانند تهران دارای فرهنگی غنی و باستانی است.

شهردار کلکته ضمن قدردانی از مسئولان شهرداری تهران برای برگزاری نخستین اجلاس شهرداران کلانشهرهای آسیایی دلیل شرکت خود در این اجلاس را روابط خوب با تهران عنوان کرد و خواستار روابط بیشتر بین این دو شهر شد.

وی اظهار امیدواری کرد در این اجلاس بتواند از تجربیات دیگر کلانشهرهای آسیایی در راستای بهبود فعالیتهای مدیریت شهری در کلکته استفاده کند.

اولین اجلاس شهرداران پایتختها و کلان شهرهای آسیایی 29 و 30 آبان ماه به میزبانی شهرداری تهران برگزار می شود.