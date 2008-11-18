جمشیدی و درستکار برترین مجریان رمضانی تلویزیون شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دومین جشنواره برترین برنامههای سیما در رمضان 87 عصر امروز با حضور مرتضی میرباقری معاون سیما، علیرضا برازش، مهدی فرجی، علیاصغر پورمحمدی و رضا پورحسین مدیران شبکههای یک تا چهار و پرویز فارسیجانی دبیر جشنواره و دبیر شورای معارف سیما در ساختمان اصحاب الحسین (ع) برگزار شد.
میرباقری در بخشی از این مراسم گفت: سازمان صدا و سیما ماموریت جدی برای در اختیار گذاشتن سرمایههای معنوی همچون اسلام، قرآن عزیز، تاریخ و تمدن، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عهده دارد. ما موظف هستیم خطوط اصلی را برای ملت عزیز شناسایی کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.
وی خاطرنشان ساخت: خوشبختانه صدا و سیما با مهندسی که انجام داده توانسته این سرمایه را در اختیار مردم قرار دهد و از طریق برنامههای مختلف ارتباطات لازم را برقرار کند. مناسبتهای دینی، انقلابی، ملی و سیاسی فرصتهایی مغتنم برای ارائه سرمایههای معنوی هستند و رسانه ملی سعی کرده از این فرصتها برای ایجاد تعامل نهایت بهره را ببرد.
معاون سیما یکی از فرصتهای گرانبها را ماه رمضان برشمرد و گفت: صدا و سیما سعی کرد در ماه رمضان از علما و بزرگان دینی در برنامهها نهایت بهره را ببرد. رسانه ملی یک ظرفیت و تریبون مقدس شده و تمام سرمایههای معنوی را مهندسی شده تقدیم مردم کرده است. همچنین طراحی کردهایم که جشن پیروزی انقلاب اسلامی را در سه ماه برگزار کنیم.
میرباقری در پایان از ارتباط تنگاتنگ حوزه علمیه با مجموعه هنرمندان خبر داد. فارسیجانی دبیر جشنواره هم در این مراسم گفت: اولین دوره جشنواره برترینهای سیما رمضان سال گذشته برگزار شد و سعی کردیم نقاط قوت و ضعف این جشنواره را بررسی کنیم تا دومین جشنواره با قوت بیشتر برگزار شود.
وی در ادامه افزود: امسال در ماه رمضان 813 برنامه ویژه قرآن، تلاوتهای مختلف، 632 برنامه سخنرانی، استفاده از 152 کارشناس، 557 ادعیه، 129 برنامه احکام، 175 برنامه مداحی، 131 برنامه میزگرد و گفتگو، 120 برنامه ویژه سحر و 215 برنامه ویژه افطار از شبکههای مختلف روی آنتن رفت و سعی کردیم گامهایی مهم در کمیت و کیفیت برنامهها برداریم.
در پایان اسامی برگزیدگان قرائت و با اهدای لوح و هدیه از آنها تقدیر شد: در برنامههای قرآنی مجید یراقبافان، در برنامههای دعا و مناجات حسین فراست و عبدالله متقیزاده، در برنامههای افطار و سحر پرویز امیری و میرلوحی، در برنامههای ترکیبی حمیدرضا اردلان و داود نجفی، در برنامههای میزگرد و گفتگو شکیبانیا و در برنامههای کودک سلامیان و ابوالفضل صالحی.
در برنامههای مستند سیدمجید موسویان، در میانبرنامهها سیدقاسم صفاری، در مسابقات دینی حسین فردرو، در برنامههای مداحی مجید خواجهنژاد و مرتضی جانبی، در برنامههای سخنرانی برنامه آیتالله مهدوی کنی به تهیهکنندگی حمید نوبهار و برنامه رحیمپور ازغدی به تهیهکنندگی نادری.
در بخش تفسیر بهترین مفسر قرآن آیتالله جواد آملی، در بخش بهترین مفسر دعا آیتالله ناصری. در بخش کارشناس احکام حجتالاسلام فلاحزاده و در بخش اجرا فرزاد جمشیدی و علی درستکار. جمشیدی هدیه خود را به همسر شهید امیرعباس واعظی اهدا کرد و درستکار هم لوح سپاس خود را بوسید و گفت: به دلایل شخصی هدیه را به سازمان صدا و سیما برمیگردانم.
در پایان از رحیمزاده مدیر معارف، مصداقی مدیر پخش و کامبیز اخوانصفا مدیر تامین برنامه شبکه یک، موحد مدیر گروه معارف شبکه دو، شریعت پناهی مدیر معارف و حسینزاده مدیر تامین برنامه شبکه سه، رضایت مدیر وقت پخش شبکه سه، آقایی مدیر معارف شبکه چهار، محمدیان مدیر گروه معارف و ایزدی مدیر پخش شبکه تهران، شفیعزاده مدیر وقت پخش شبکه قرآن، انجام مدیر تامین برنامه شبکه قرآن، گروسی مدیر معارف شبکه جام جم، مقیمی مدیر بخش آموزش سیما و... تقدیر شد.
