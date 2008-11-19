حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع اهانت به مقدسات و شخص پیامبر(ص) یکی از برنامه های حمله به اسلام و مسلمانان است که در دستور کار استکبار و غرب قرار گرفته و اقدامات متعددی از ابتدای این توطئه تا کنون انجام داده و قطعاً نیز آن را دنبال خواهد کرد. کتاب آیات شیطانی تا مسئله کاریکاتورها و کتابهای دیگری که نوشته شده و ساخت فیلم فتنه و از امثال این توطئه ها است.

وی اعتقاد دارد رشد انگیزه اسلام خواهی، بیداری اسلامی و اقبال گسترده ملتهای جهان به ویژه اروپا و آمریکا نسبت به اسلام است یکی از علل این توطئه ها محسوب می شود.

حجت الاسلام اختری گفت: اسلام در دنیا رشد یافته و با پیروزی انقلاب و سایر پیروزیها، اسلام و و مکتب اهل بیت در دنیا مطرح شده و طرفداران زیادی پیدا کرده و خواهان بسیاری دارد، در این میان امپریالیسم آمریکا و لیبرالیسم غرب برای آن که منافع خود را در خطر می بینند و از توسعه اسلام و مسلمانان و رشد آگاهی در میان مردم رنج می برند، برای ایجاد مانع در راه پیشرفت اسلام در جهان برنامه ریزی کرده اند.

وی گفت: دشمنان با وارونه جلوه دادن تصویر اسلام و مسلمانان، خدشه دار کردن این تصور با تمسک به برخی از آیات و روایات و برخی از نقلهای حتی تحریف شده تلاش می کنند صورت نازیبایی از اسلام ترسیم و حقایق اسلام را تحریف کنند.

حجت الاسلام محمد حسن اختری با اشاره به شکل گیری مکتبهای مادی و تلاش برای جذب جوانان به این مکتبهای پوچ و الحادی یادآور شد که نتیجه این نوع گرایشها سرخوردگیهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و به بن بست رسیدن مکاتب الحادی و غربی است که در پی آن اقبال جدیدی به اسلام صورت گرفت.

رئیس مجمع جهانی اهل بیت گفت: غرب دین را به عنوان یک مکتب خشونت گرا و طرفداران دین را به عنوان طرفداران خشونت در دنیا جلوه دهند. در مقابل تنها کاری که می توان انجام داد رویارویی منطقی و عقلانی و صحیح در برابر این مسائل است.

وی تأکید کرد که مقابله از نوع فیزیکی به مصلحت مسلمانان نیست و توطئه گران در این مقابله به دنبال این هستند که بین مسلمانان غرب و غیرمسلمانان نگرانی، درگیری و اختلاف به وجود آورند. موضعگیری های تند و ناپسند در خور اسلام و مسلمانان نیست این رویکردها باید با یک حرکت عاقلانه و منطقی همراه باشد به طوری که کتاب را با کتاب و فیلم را با فیلم پاسخ دهیم.

اختری تأکید کرد: معرفی اسلامی واقعی ، نشان دادن دروغهای توطئه گران و تأکید بر چهره بشر دوستانه و انسان دوستانه اسلام از دیگر اقدامات مؤثر برای پیشگیری از بروز و ظهور اهانت نسبت به اسلام است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت گفت: بیش از 2 هزار آیه قرآن و روایت درباره ارتباطات مردمی روابط خانوادگی معاشرتی مسائل زیست محیطی فرزندان، تربیت ، آموزش آیات قرآن داریم که می توانیم از آن به همراه سیره پیامبر بزرگوار، مهربانی و خوش رفتار وی، تلاش اسلام برای ایجاد الفت و برادری میان مردم ، مردود شمردن خشونت و معرفی اسلام به عنوان دین طرفدار عدالت و صلح جهانی، گفتگوی بین ادیان و مسائل منطقی از جمله راهکارهای مبارزه با اهانتها عنوان کرد.

وی افزود: یکی از کارهایی که مجمع می تواند انجام دهد این است که یک با بهره گیری از شبکه اسلامی، عقیدتی و اخلاقی در اروپا به زبان انگلیسی، با استفاده از شخصیتهای مسلمان و دانشمند منصف غرب، اسلام را به زبان روز و با منطق قرآنی از راه شبکه تلویزیونی به مردم ارائه کنیم. راه اندازی یک شبکه تلویزیونی هزینه بسیاری دربر دارد که در چارچوب آن ساخت فیلمها، انیمیشن و تصویر سازی زیبا از حکایتهای قرآنی و بشردوستانه ای که در اسلام وجود دارد نیز قرار می گیرد.

اختری نوشتن مقالات و مطالب به روز به زبان شیوا و روشن در نشریات مختلف، برگزاری میزگردهای علمی، همایشهای بین المللی برای تبیین مواضع و معارف اسلامی را از اقدامات کارآمد دانست و ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی و همکاری نهادهای فرهنگی، مؤسسات علمی و پژوهشی بتوانیم در آینده قدمهای بهتری برداریم.

وی همچنین در رابطه با راه اندازی شبکه ماهواره ای ثقلین که پیشتر خبر آن را اعلام کرده بود گفت: برنامه های مطالعاتی شبکه ثقلین تقریبا رو به اتمام است و مجوز پخش در خارج از کشور گرفته شده و اکنون به دنبال این هستیم که تولیدات خود را افزایش دهیم و شبکه تلویزیون را راه اندازیم کنیم اما با ضعف بودجه مالی رو به رو شده ایم و پیش بینی می کنیم تا 9 ماه دیگر پخش برنامه های رسمی شبکه ثقلین آغاز می شود.