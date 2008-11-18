معرفی ارقام جدید تجاری باید در اولویت کاری کشاورزی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، داراب حسینی عصر امروز در حاشیه برگزاری نمایشگاه میوه در موسسه تحقیقات اصلاح، تهیه نهال و بذر کشور در کلانشهر کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی و نمایشگاه های میوه، کاشت ارقام در باغهای نمایشی و اجرای طرحهای تحقیقی، ترویجی از جمله راه های موثر برای معرفی ارقام جدید است.

وی افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه ارائه دستاوردهای علمی و توامندیهای باغبانی در زمینه معرفی این ارقام شامل ارقام جدید تجاری، بومی، ژن و تیپ و پلاسم است که شامل میوه هایی همچون بادام، فندق، گردو، انار، سیب، انجیر، زیتون و گلابی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تولید محصولات باغی مانند محصولات کشاورزی نیازمند استفاده از ارقام جدید و تجاری است که در این راستا باید زمینه آشنایی کارشناسان، متخصصان و دیگر افراد مسئول باید با خصوصیات تعدادی از ارقام جدید، تجاری خارجی و بومی در برپایی این نوع نمایشگاه ها فراهم شود.

در این نمایشگاه بیش از 200 رقم میوه از انواع درختان به نمایش گذاشته شد.