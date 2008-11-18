  1. استانها
  2. تهران
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۱۲

معرفی ارقام جدید تجاری باید در اولویت کاری کشاورزی قرار گیرد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح، تهیه نهال و بذر گفت: توسعه کشت و کار محصولات باغی با استفاده از فعالیتهای پژوهشی و معرفی ارقام جدید تجاری باید از اولویتهای کاری این بخش تحقیقاتی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، داراب حسینی عصر امروز در حاشیه برگزاری نمایشگاه میوه در موسسه تحقیقات اصلاح، تهیه نهال و بذر کشور در کلانشهر کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی و نمایشگاه های میوه، کاشت ارقام در باغهای نمایشی و اجرای طرحهای تحقیقی، ترویجی از جمله راه های موثر برای معرفی ارقام جدید است. 

وی افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه ارائه دستاوردهای علمی و توامندیهای باغبانی در زمینه معرفی این ارقام شامل ارقام جدید تجاری، بومی، ژن و تیپ و پلاسم است که شامل میوه هایی همچون بادام، فندق، گردو، انار، سیب، انجیر، زیتون و گلابی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تولید محصولات باغی مانند محصولات کشاورزی نیازمند استفاده از ارقام جدید و تجاری است که در این راستا باید زمینه آشنایی کارشناسان، متخصصان و دیگر افراد مسئول باید با خصوصیات تعدادی از ارقام جدید، تجاری خارجی و بومی در برپایی این نوع نمایشگاه ها فراهم شود. 

در این نمایشگاه بیش از 200 رقم میوه از انواع درختان به نمایش گذاشته شد.

کد مطلب 785663

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها