شکارچیان کرجی روزهای پنج شنبه و جمعه مجاز به شکارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره حفاظت محیط زیست این کلانشهر طی اطلاعیه ای ضوابط صدور پروانه شکار پرندگان و نحوه استفاده از آن را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: شکارچیان کرجی فقط در روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته می توانند شکار کنند و همچنین آنها در روزهای مذکور فقط مجاز به شکار چهار قطعه پرنده هستند.



بر این اساس، شکارچیان در پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش مجاز به شکار نیستند و با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.



همچنین با افرادی که اقدام به شکار پرندگان وحشی وحشی حمایت شده مانند کبک دری، گیلانشاه، اردک مرمری و سفید کنند به شدت برخورد می شود.



برای شکارچیان کرجی فقط مجوز برای شکار پرندگان وحشی غیر حمایت شده مانن کبک، باقرقره، شکم سیاه، گنجشک، قمری و کبوتر کوهی صادر خواهد شد.