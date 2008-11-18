۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۳۰

شکارچیان کرجی روزهای پنج شنبه و جمعه مجاز به شکارند

کرج - خبرگزاری مهر: اداره حفاظت و محیط زیست کرج طی اطلاعیه ای به تمامی شکارچیان این کلانشهر اعلام کرد که فقط روزهای پنج شنبه و جمعه مجاز به شکار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره حفاظت محیط زیست این کلانشهر طی اطلاعیه ای ضوابط صدور پروانه شکار پرندگان و نحوه استفاده از آن را اعلام کرد.
 
در این اطلاعیه آمده است: شکارچیان کرجی فقط در روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته می توانند شکار کنند و همچنین آنها در روزهای مذکور فقط مجاز به شکار چهار قطعه پرنده هستند.
 
بر این اساس، شکارچیان در پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش مجاز به شکار نیستند و با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
 
همچنین با افرادی که اقدام به شکار پرندگان وحشی وحشی حمایت شده مانند کبک دری، گیلانشاه، اردک مرمری و سفید کنند به شدت برخورد می شود.
 
برای شکارچیان کرجی فقط مجوز برای شکار پرندگان وحشی غیر حمایت شده مانن کبک، باقرقره، شکم سیاه، گنجشک، قمری و کبوتر کوهی صادر خواهد شد.
