به گزارش خبرنگار مهر، "احمد الصبیح" شهردار کویت که در راس یک هیئت عالی رتبه از شهر کویت برای شرکت در نخستین اجلاس شهرداران کلانشهرهای آسیایی وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شد پس از استقبال رسمی توسط مشاور شهردار تهران از شهرداری تهران برای برگزاری این اجلاس قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار به تهران سفر می کنم خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه تاکنون به شهر تهران نیامده ام آشنایی چندانی با این شهر ندارم اما از طریق اخبار از فعالیتهای مدیریت شهری تهران مطلع هستم.

وی افزود: دلمان می خواهد این دیدارها تداوم یافته و تهران و کویت بیشتر به هم نزدیک شوند تا تبادل تجارب به صورت مستمر ادامه یابد.

الصبیح با اشاره به اینکه تبادل تجربیات بین دو شهر به نفع مردم دو شهر است گفت: ما می توانیم در حوزه های عمرانی، فنی و اجتماعی با هم ارتباط های مناسبی داشته باشیم.

اولین اجلاس شهرداران پایتختها و کلان شهرهای آسیایی 29 و 30 آبان ماه به میزبانی شهرداری تهران برگزار می شود.