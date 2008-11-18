ایران آماده کمک به رفع مشکلات و بازسازی کنگو است

به گزارش خبرگزاری مهر، لومانو مولیندا بواتا انسه فو وزیر امور پارلمانی جمهوری دموکراتیک کنگو بعدازظهر امروز با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا علی لاریجانی با ابراز علاقمندی نسبت به گسترش روابط نزدیک و دوستانه بین دو کشور گفت: پارلمانهای دو کشور نقش مهمی در توسعه مناسبات و همکاری های فیمابین در زمینه های مختلف دارند و در این راستا مجلس شورای اسلامی از بسط این روابط حمایت می کند.

لاریجانی در ادامه با اشاره به تلاشهای مردم و مسئولان کشور کنگو در مهار بحرانهای گذشته و کنونی این کشور اظهار داشت: حفظ استقلال و تمامیت ارضی کنگو برای جمهوری اسلامی ایران مهم است و مردم و مسئولان کنگو با تلاش و مبارزه هدفمند می توانند از نفوذ و گسترش سلطه گری قدرتهای خارجی جلوگیری کنند.

در ادامه این دیدار همچنین لومانو مولیندا بوانا وزیرامور پارلمانی جمهوری دموکراتیک کنگو، ضمن تشریح اوضاع داخلی کشور متبوع خود گفت: وضعیت نابسامان کنونی کشور کنگو نتیجه طمع ورزی استکبار جهانی است که در اندیشه چپاول ثروتهای ملی کنگو است.

وی سفر خود را به جمهوری اسلامی ایران موفقیت آمیز خواند و گفت که از پیشرفتهای حاصله در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی در ادامه از مجلس در کشور به عنوان نهادهای قدرتمند ملی نام برد و با اشاره به دیپلماسی موفق پارلمانی در کشورمان خواستار استفاده از تمام ظرفیت های پارلمانی و سیاسی برای گسترش همکاری ها و روابط دو کشور شد.

در این دیدار دعوتنامه کتبی رئیس مجلس کنگو از رئیس مجلس کشورمان برای سفر به این کشور تقدیم شد که آقای دکتر لاریجانی ضمن پذیرش آن ابراز امیدواری کرد این سفر در زمان متقضی انجام شود.