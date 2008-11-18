تمایل به افزایش ارتباطات با تهران داریم

به گزارش خبرنگار مهر، "رحمت اف رستم میرزایویچ" قائم مقام شهردار دوشنبه در بدو ورود به تهران با بیان اینکه شهروندان تهرانی و دوشنبه همزبان، هم دین و هم فرهنگ هستند هدف از شرکت در اجلاس شهرداران کلانشهرهای آسیایی را بهره برداری از تجارب و فعالیتهای مفید کلانشهرهای آسیایی دانست.

وی ابراز امیدواری کرد تا با بهره گیری از نتایج مثبت این اجلاس مقدمات کافی برای رشد و توسعه شهر دوشنبه را فراهم کند.

وی گفت: امیدوارم در آینده ای نزدیک همه شهرهای آسیایی رشد و توسعه یابند و شهروندان آنان در رفاه کامل زندگی کنند.

وی در ادامه بار دیگر به هم فرهنگ بودن ایرانی ها با مردم تاجیکستان اشاره کرد و افزود: می توانیم ارتباطات خوبی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با تهران داشته باشیم.

در ادامه معاون شهردار "خوجند" نیز که دومین کلانشهر بزرگ تاجیکستان است هدفها و برنامه های شهر متبوعش را مطابق با برنامه های شهر دوشنبه دانست و گفت: تمایل داریم ارتباطات فرهنگی و دوستی ما و تهران بیش از پیش باشد تا رشد و ترقی دو کشور و دو شهر را در پی داشته باشد.

اولین اجلاس شهرداران پایتختها و کلان شهرهای آسیایی 29 و 30 آبان ماه به میزبانی شهرداری تهران برگزار می شود.