۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۲۱:۱۳

شهردار خوجند:

تمایل به افزایش ارتباطات با تهران داریم

نمایندگان شهرداری دوشنبه و شهردار خوجند از کشور تاجیکستان برای حضور در اجلاس شهرداران کلانشهرهای آسیایی وارد تهران شدند و مورد استقبال دکتر تیمور نژاد مدیر کل برنامه ریزی معاونت اجتماعی شهرداری تهران قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، "رحمت اف رستم میرزایویچ" قائم مقام شهردار دوشنبه در بدو ورود به تهران با بیان اینکه شهروندان تهرانی و دوشنبه همزبان، هم دین و هم فرهنگ هستند هدف از شرکت در اجلاس شهرداران کلانشهرهای آسیایی را بهره برداری از تجارب و فعالیتهای مفید کلانشهرهای آسیایی دانست.

وی ابراز امیدواری کرد تا با بهره گیری از نتایج مثبت این اجلاس مقدمات کافی برای رشد و توسعه شهر دوشنبه را فراهم کند.

وی گفت: امیدوارم در آینده ای نزدیک همه شهرهای آسیایی رشد و توسعه یابند و شهروندان آنان در رفاه کامل زندگی کنند.

وی در ادامه بار دیگر به هم فرهنگ بودن ایرانی ها با مردم تاجیکستان اشاره کرد و افزود: می توانیم ارتباطات خوبی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با تهران داشته باشیم.

در ادامه معاون شهردار "خوجند" نیز که دومین کلانشهر بزرگ تاجیکستان است هدفها و برنامه های شهر متبوعش را مطابق با برنامه های شهر دوشنبه دانست و گفت: تمایل داریم ارتباطات فرهنگی و دوستی ما و تهران بیش از پیش باشد تا رشد و ترقی دو کشور و دو شهر را در پی داشته باشد.

اولین اجلاس شهرداران پایتختها و کلان شهرهای آسیایی 29 و 30 آبان ماه به میزبانی شهرداری تهران برگزار می شود.
