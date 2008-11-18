بازدید نماینده فدراسیون فوتبال از امکانات ورزشگاه یادگار امام(ره) قم

به گزارش خبرنگار مهر، ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و عضو کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال عصر امروز با سفر به قم از امکانات ورزشگاه یادگار امام این شهر بازدید کرد.

وی در این بازدید کاستی های موجود در امکانات این ورزشگاه طبق استانداردهای AFC از جمله نداشتن جایگاه های VIP جایگاه خبرنگاران، کمبود تجهیزات لازم برای رسانه های گروهی و ... را به مسئولان ورزشگاه، هیئت فوتبال استان و باشگاه صبای قم اعلام کرد و از آنها خواست هرچه زودتر این نواقص را برطرف کنند.

تیم فوتبال صبای قم چهارمین نماینده فوتبال ایران در رقابت های فصل آینده لیگ حرفه ای فوتبال آسیا به حساب می آید که قرار است نمایندگان AFC تا 45 روز دیگر برای بازدید از امکانات این ورزشگاه به تهران سفر کنند و در صورت تائید امکانات موجود ورزشگاه یادگار امام قم، آن را به عنوان محل برگزاری مسابقات تیم صبا در آن رقابت های آسیایی انتخاب خواهند کرد.