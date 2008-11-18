برگزیدگان کتاب سال دفاع سال دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزیابی، نقد و بررسی 398 عنوان کتاب دفاع مقدس، چاپ اول که در سال 1386 منتشر شده و از طریق مختلف به دبیرخانه جشنواره رسیده ؛ توسط 47 نفر از کارشناسان و منتقدان در طول ماههای شهریور و مهرماه سال جاری بر اساس آئین نامه داوری کتاب سال دفاع مقدس صورت گرفت.

هیئت داوران برگزیدگان را به ترتیب زیر معرفی کرد:

بخش خاطره (خودنوشت): "نوشتم تا بماند" رتبه اول، "جاده های خلوت جنگ" رتبه دوم و "حماسه مجید" رتبه سوم



بخش خاطرات (دیگر نوشت): "دسته یک" رتبه اول و کتاب‌های "اهتزاز در زنجیر" و "آخرین شلیک" مشترکا رتبه سوم و کتابهای "ما همه سرباز بودیم"، " بر سر پیمان" و "هان شماها نامتان جاوید" مشترکا حائز تقدیر شناخته شدند.

بخش داستان: این هیئت هیچ کدام از آثار را حائز رتبه نخست ندانست و کتابهای "ما از دو کوهه آمدیم" و "همین جاست" را به ترتیب حائز رتبه های دوم و سوم تشخیص داد و همچنین کتابهای "راز ناشناس" و "یاسر یاسر احمد" را مشترکا حائز تقدیردانست.

در بخش زندگینامه داستانی: این هیئت از میان آثار راه یافته به مرحله نهایی هیچ اثری را شایسته دریافت رتبه اول و دوم ندانسته و تنها اثر "پای گلدسته کوهستان"حائز رتبه سوم تشخیص داد.

در بخش زندگینامه غیر داستانی:"شیخ شریف" رتبه اول. این گروه هیچ یک از آثار دیگر را حائز رتبه دوم یا سوم ندانسته و کتاب "مشق بیداری" را شایسته تقدیر دانست.

بخش تحقیق ادبی: هیئت داوران پس از ارزیابی10 عنوان اثر هیچ کدام از آثار را حائز رتبه ندانست و دو اثر با عناوین "جنگ از سه دیدگاه" و "خاک و خاطره" را شایسته تقدیر دانست.

بخش تحقیق نظامی، سیاسی و امنیتی: هیئت داوران پس از بررسی 12 عنوان اثر به اتفاق آرا هیچ یک از آثار را حائز رتبه اول و دوم نشناخت . این گروه داوری کتاب "ضربت متقابل" را شایسته رتبه سوم دانست. همچنین کتاب‌های "گزینه های راهبردی جنگ"و"اچ 3" را شایسته تقدیر شناخته شدند.

بخش تحقیق اجتماعی:هیئت داوران پس از بررسی 14 عنوان کتاب هیچ یک از آثار را حائز رتبه اول نشناخت. این هیئت داوری کتاب "روانشناسی اسارت" را شایسته رتبه دوم اعلام کرد. همچنین کتاب "راهکارهای حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس" را حائز رتبه سوم شناخت و کتاب "سرزمین مقدس" را شایسته تقدیر دانست.

بخش هنرهای نمایشی: نمایشنامه "ترانه ای برای آیدا"

بخش هنرهای تجسمی: "خروش لاجوردی" ، "شکوه مقاومت" ، "شاهدان زمان" ،"منتخب آثار خانم مینو امامی"

بخش گرافیک و طرح جلد: در بخش تصویرگری هیچ یک از آثار حائز رتبه اول تا سوم شناخته نشد. در این بخش کتاب "و این صدای جنگ..." حائز تقدیر دانسته شد.

همچنین در بخش طراحی جلد نیز هیچ یک از آثار حائز رتبه اول و سوم شناخته نشد و طرح جلد کتابهای "گوساله سرگردان" و "وطنم ابراهیم" به طور مشترک دوم شدند.

بخش شعر :هیئت داوران هیچ اثری را در خور رتبه اول نشناخت و کتاب های "سرفه خونین"، "تفنگی در باد" و "قطاری از جمهوری شهریور" مشترکا رتبه دوم را کسب کردند. در همین بخش کتاب "پابرهنه تا ماه" حائز رتبه سوم و کتاب "وطنم ابراهیم" حائز تقدیر شناخته شد.

بخش کتابهای گردآوری شده: مجموعه "ئی باغه سرخه گولان" رتبه اول و دو کتاب "در صلاة باران" شایسته تقدیر شناخته شدند.



بخش شعر کودک و نوجوان: هیئت داوران پس از ارزیابی 17 عنوان کتاب هیچ اثری را حائز رتبه نخست ندانست و مجموعه 3 جلدی کتاب ها با عناوین "بوی هلو و باروت" ، "کتاب و آب ممنوع" و "ساعت هفت و ربع" را مشترکا شایسته کسب رتبه دوم شناخت.

بخش داستان کودک و نوجوان: هیئت داوران در این بخش "فرشته های زمین" و، "خورشید زمین"، "کاش کمی بزرگتر بودم و "نخلی برای تو" را شایسته تقدیر دانست.

بخش ترجمه : برای نخستین بار و پس از بررسی آثاری از این دست با رویکردی غیررقابتی و به جهت ایجاد انگیزه در عرصه ترجمه آثار فارسی به زبانهای دیگر و بالعکس، کتاب "الجسر" را شایسته تقدیر شناخت.

همچنین به پیشنهاد هیئت داوران و تایید شورای سیاستگزاری دوازدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس از افراد ذیل تجلیل و تقدیر به عمل می آید:

1- از زنده یاد داود بختیاری دانشور به پاس اهتمام به نگارش آثار متعدد در موضوع دفاع مقدس تجلیبل به عمل می آید.

2- از زحمات کورش پارسانژاد به پاس اهتمام هنری در طراحی و گرافیک آثار دفاع مقدس در سالهای متمادی قدردانی می شود.

3- از زحمات خانواده بزرگوار شهید قنوتی به پاس تلاش در جهت جمع آوری و ارائه اطلاعات که منجر به تولید سه عنوان کتاب در سال 86 پیرامون زندگانی و مبارزات شهید قنوتی گردید قدردانی می شود.

هیئت داوران زی بیانیه‌ای اصول و معیارهای ارزیابی کتاب را چنین بیان کرد: گروه داوران برای برگ برگ آثار دفاع مقدس ارجمندی ویژه قائل است و همه آثار را درخور ستایش و ارزشمندی می داند و اعلام می دارد که گزینش یک اثر به معنای نفی سایر آثار نیست و این گزینش به معنای روشن کردن شاخص ترین آثار در حوزه های سیزده گانه داوری کتاب سال دفاع مقدس است.

در این بیانیه همچنین آمده است: اصل اساسی برای قرار گرفتن یک اثر در چرخه ارزیابی جشنواره، تعلق کتاب به موضوع دفاع مقدس و نیز پاسداشت ارزشهای دفاع مقس می‌باشد. لذا آثاری که به موضوع کلی جنگ و منازعات کشورها تعلق داشته یا به ارزشهای اسلامی و انسانی نهفته در دفاع مقدس یا برآمده از آن بی اعتنایی یا مخالفت ورزد از گردونه ارزیابی این جشنواره خارج است.