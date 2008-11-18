بزرگترین محموله نفتی ربوده شده در سواحل سومالی لنگر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت "ولا اینترنشنال" روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: نفتکش سیریوس استار که بزرگترین کشتی ربوده شده توسط دزدان دریایی سومالی تاکنون به شمار می رود، در سواحل این کشور لنگر انداخته است.

این بیانیه با اشاره به اینکه نفتکش ربوده شده حامل محموله ای به ارزش یکصد میلیون دلار است، افزود: تمامی خدمه این نفتکش سالم هستند.

این نفتکش باوجود واکنش نیروی دریایی بین المللی شامل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا برای محافظت از شلوغ ترین حوزه کشتیرانی جهان، ربوده شد. ناوهای جنگی آمریکا، فرانسه و روسیه نیز در نزدیکی سومالی مستقر هستند.

دزدان کاملا مسلح دریایی سومالی برای هماهنگ کردن حملات خود از قایق های تندرو و تلفن های ماهواره ای استفاده می کنند و یک کشتی مادر نیز به عنوان پایگاه برای عملیاتشان در نظر گرفته می شود.

نفتکش سیریوس 2 میلیون بشکه نفت (بیش از یک چهارم صادرات روزانه عربستان سعودی) را حمل می کرد.