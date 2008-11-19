احزاب ضربه گیرهای نظام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای کانون های مرکزی دانشجویان و جوانان حزب کارگزاران سازندگی شاخه تهران ، با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن کار تشکیلاتی و حزبی، بخصوص توسط جوانان و دانشجویان، احزاب را ابزار حرکت بر اساس مردم سالاری اسلامی و تاثیر گذار در رای مردم دانست و گفت: کار بزرگی که مسئولان نظام در پیش دارند این است که زمینه حضور و مسئولیت پذیری دانشجویان و جوانان را در قالب احزاب بزرگ و تاثیرگذار فراهم کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه گسترش کار تشکیلاتی و حزبی به نفع حاکمان هم هست، احزاب را ضربه گیرهای نظام دانست و افزود: مبانی دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی زمینه های فعالیت احزاب و تاثیرگذاری رای مردم را به خوبی فراهم کرده است و ما می توانیم با فعال کردن ظرفیت های خالی آن، این نقش را پررنگ تر کنیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قرآن و اهل بیت شکل گرفته است گفت: چاره ای جز پذیرش موثر بودن رای مردم در نظام اسلامی نداریم.

وی ضرورت حضور آگاهانه و جدی مردم بخصوص جوانان و دانشجویان را در کارهای تشکیلاتی یادآور شد و تصریح کرد: حضور جوانان و دانشجویان در صحنه های حساس ، بسیاری از معضلات را حل خواهد کرد و آنان نباید عرصه را خالی کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه مهم احزاب را به صحنه آوردن اقشار مختلف مردم بخصوص دانشجویان و جوانان دانست و افزود: یکی دیگر از وظایف احزاب داشتن برنامه مدون و کارشناسی شده است تا بتوانند راهکارهای عملی برای حل مشکلات جامعه ارائه کنند.

در ابتدای این دیدار جهانبخش خانجانی گزارشی از فعالیت کانون های جوانان و دانشجویان حزب کارگزاران سازندگی شاخه تهران ارائه کرد.همچنین تعدادی از دانشجویان و جوانان عضو کانونهای حزب برخی معضلات و مشکلات فعالیت های حزبی و دانشجویی و همچنین محدودیت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشور رابر شمردند و خواستار مساعدت آیت الله هاشمی رفسنجانی در حل مشکلات شدند.



