هشدار روسیه درباره جنگی بدتر از جنگ 5 روزه با گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "آناتولی سردیوکف" پس از گفتگو با "مهمت گونول" وزیر دفاع ترکیه گفت:" ما نگران تقویت ارتش گرجستان و حرکت آن به سوی ناتو هستیم. این اقدامها می تواند مسبب یک درگیری بدتر از حوادث ماه آگوست باشد."

درگیریها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.