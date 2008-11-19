لهستان در سال 2009 موشکهای پاتریوت آمریکا را تحویل می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "بوگدان کلیچ" در یک دیدار رسمی از اوکراین گفت:" موشکهای پاتریوت در ابتدا به طور موقت در سال 2009 و از سال 2012 به طور دائمی در لهستان خواهند بود."

واشنگتن و ورشو در 20 آگوست ( 30 مردادماه) سال جاری میلادی یک توافقنامه رسمی را درباره استقرار 10 موشک رهگیر آمریکا در خاک لهستان امضا کردند .

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

