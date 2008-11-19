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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

استفاده از ایده های شهروندان در حوزه مدیریت شهری

استفاده از ایده های شهروندان در حوزه مدیریت شهری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از اولویت شهرداری در استفاده از نوآوریها و پژوهشهای شهروندان در حوزه مدیریت شهری خبر داد.

مهندس محمد تقی امانپور با عنوان این مطلب که سیاست شهرداری تهران توسعه فعالیتها بر پایه مباحث علمی و پژوهشی است به خبرنگار مهر گفت: به همین منظور مدل سازی برای کاربست دستاوردهای پژوهشی در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی با اشاره به پیگیری این ماموریت از سوی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران افزود: اولویت شهرداری تهران استفاده از نوآوری و پژوهشهای علمی است که شهروندان و متخصصان در این حوزه صورت داده اند.

امانپور به برگزاری دومین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری به عنوان یکی از اقدامات شهرداری در راستای استفاده از اندیشه های شهروندان نام برد و گفت: هدف ما اهمیت دادن به تولید و استفاده از دانش در حوزه مدیریت شهری و شناسایی و تجلیل از اشخاص یا گروههایی است که بتواند راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار را ارائه و در نحوه خدمات دهی شهری ایده و نظر جدیدی را طرح کنند.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران همچنین از ایجاد بانک ایده خبر داد و افزود: با راه اندازی این پایگاه هوشمند به دنبال این هستیم تا مردم بتوانند تمامی ایده های خود را ارائه و در عین حال نظرات دیگران را نیز ملاحظه کنند.

وی با اشاره به ارسال بیش از 450 مقاله، پژوهش، ایده های نو و پایان نامه که تا کنون به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است از آغاز بررسی و داوری آثار خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار تا چهارم آذر تمدید شده و علاقمندان می توانند ایده های خود را ارسال کنند تا هر چه زودتر در مسیر داوری قرار بگیرد.

کد مطلب 785761

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