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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۰

الیاسری به مهر خبر داد:

تجربیات اجلاس تهران را در کربلا به کار می گیریم / استفاده از نخبگان در امور کربلا

تجربیات اجلاس تهران را در کربلا به کار می گیریم / استفاده از نخبگان در امور کربلا

رئیس مجلس استان کربلا گفت: مهمترین دلیل حضور ما در اجلاس تهران استفاده از تجربیات سایر پایتختها و کلانشهرهای آسیایی برای توسعه همه جانبه کربلا است.

سید عبدالال الیاسری رئیس مجلس استان کربلا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اولین تجربه حضور دموکراتیک بین المللی برای مدیران شهری کربلاست.

وی افزود: ما تجربه دوران پس از سقوط صدام را در اختیار داریم و امیدواریم آنچه که در چند سال اخیر در زمینه مدیریت شهری به دست آورده ایم برای سایر شرکت کنندگان مثمرثمر باشد.

رئیس مجلس استان کربلا ادامه داد: پس از سقوط صدام مشکلات زیادی در زمینه انجام برنامه های عمرانی داشته ایم. از مهمترین این مشکلات می توانم به تأمین برق اشاره کنم. در کنار این مشکل بزرگ نباید عدم استقرار امور امنیتی را نیز فراموش کرد.

تصویر  ماهواره ای از شهر مقدس کربلا

وی درخصوص چگونگی برون رفت از مشکلات موجود در زمینه اداره بهتر امور شهری کربلا گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که باید از نخبگان و صاحب اندیشان استفاده کنیم.

الیاسری ادامه داد: این افراد برنامه ها و راهکارهای ارزشمندی در ذهن خود دارند که در دوران حکومت صدام بلا استفاده مانده بودند.

وی همراهی و ایستادگی مردم کربلا را از مهمترین عوامل موفقیتهای اولیه در زمینه توسعه مدیریت شهری این شهر مقدس عنوان کرد.

کد مطلب 785762

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