مدیران باشگاههای ورزشی منسوب به خراسان رضوی شفاف عمل کنند

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: باشگاههای ابومسلم و پیام خراسان به دلیل عدم توانایی مدیریت در تامین هزینه های مالی با مشکلاتی مواجه گردیده اند که اداره کل تربیت بدنی استان در حال واگذاری مدیریت این باشگاهها به بخش خصوصی است.

وی افزود: واگذاری باشگاه پیام و جلب حمایتهای بخش خصوصی از سوی اداره کل تربیت بدنی استان در حال انجام است که این مراحل برای باشگاه ابومسلم خراسان نیز طی خواهد شد.

وی تاکید کرد: آنچه برای نمایندگان مردم مشهد و استان مهم است ارتقاء وضعیت این دو باشگاه از طریق جلب حمایتهای دولتی و بخش خصوصی برای هدایت مطلوبتر آنها است.

آرین منش با بیان اینکه هزینه اداره مطلوب این دو باشگاه بسیار بالاتر از آنچه تاکنون بوده است خاطر نشان کرد: برای تامین هزینه های اداره و حمایت از این باشگاهها باید اقدامی اساسی و جدی از سوی مسئولین استان صورت گیرد.

وی گفت: این دو باشگاه متعلق به شهر مشهد است و اداره کل تربیت بدنی استان اجازه خروج آنها را از مشهد نخواهد داد.

