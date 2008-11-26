آمریکا و متحدین آن ناقضان اصلی NPT هستند / ابهام درسیاست های اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، نوام چامسکی در مقاله ای در نسخه اینترنتی مجله Z-Net در این باره با اشاره به اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نشست لابی اسرائیل درباره ایران، می نویسد: اوباما گفته است که بدون پیش شرط حاضر به گفتگو با ایران است و گفته که اگر ایران رفتار خود را تغییر دهد با این کشور همکاری می کند و در عین حال ادعا کرده که در صدد تقویت ان. پی. تی است تا کشورهایی نظیر ایران و کره شمالی که قوانین را نقض می کنند با تحریم های بین المللی محکمی رو به رو شوند، اما در اینجا هیچ قیدی از این نکته به میان نیامده که سازمان اطلاعاتی آمریکا گفته است که ایران با ساخت سلاح اتمی فاصله دارد.

وی می نویسد: همچنین در آمریکا به این نکته اشاره نمی شود که اسرائیل، هند و پاکستان به عنوان متحدین آمریکا تسلیحات هسته ای گسترده ای دارند و برنامه های تسلیحاتی آنها با حمایت مستقیم آمریکا نقض ان پی تی است.

وی در ادامه این مقاله آورده است: باراک اوباما اعلام کرده است که با قدرت از حق اسرائیل برای دفاع از خود و شهروندانش حمایت می کند، اما هیچ کشور دیگری حق دفاع از خود در برابر آمریکا و گماشته های آن مانند اسرائیل را ندارند.

کشوری مثل لبنان که در جنگ 33 روزه تمامی خاک آن ویران شد و تعداد زیادی از شهروندان خود را از دست داد و همچنین ایران حق دفاع از خود را ندارند.

چامسکی همچنین در بخش دیگری از مقاله خود سیاست اوباما در خصوص خاورمیانه را متناقض توصیف کرد و نوشت: در مسئله اسرائیل و فلسطین شایعاتی وجود دارد که ممکن است اوباما از سیاست "نفی و رد" که آمریکا 30 سال است آن را در پیش گرفته و طی این مدت راه حل سیاسی را با بن بست مواجه ساخته است، کنار بکشد، اما سوابق نشان می دهد که نباید این شایعات را خیلی جدی گرفت. من مواضع رسمی اوباما را بررسی کردم که این مسئله را مبهم می کند.

به گزارش مهر ، این استاد دانشگاه آمریکایی می نویسد: پس از انتخابات، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در کنفرانس خبری گفت که اوباما در سفر ماه جولای خود به اسرائیل، به او گفته است که از طرح صلح عربی، خواستار عادی سازی روابط با اسرائیل در کنار عقب نشینی آن از تمامی سرزمین های اشغالی است، دلگرم شده است. اما درعین حال بنیامین نتانیاهو سیاستمدار تندرو اسرائیلی نیز گفته است که اوباما در همان سفر از طرح او برای کنترل تمامی سرزمین های اشغالی حمایت کرده است.

چامسکی در این مقاله با اشاره به متناقض بودن این اظهارات در واقع آن را ناشی از ادب نزاکت میهمان برای راضی و خرسند نگهداشتن میزبان عنوان می کند.

وی می نویسد: اوباما اسرائیل را راضی ترک کرد اما هیچ چیزی را قول نداد اما این امر از علاقه فراوان او به اسرائیل بود و از نگرانی فلسطینی ها چیزی نکاست.