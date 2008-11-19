تعدادی ظروف سفالی تاریخی در هرسین کشف شد

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در پی حفر کانال انتقال آب در ورودی شهرستان هرسین تعدادی ظروف سفالی شکسته مربوط به دوران اسلامی پیدا شد که کارشناسان این سازمان پس از اطلاع از موضوع در محل حاضر شده و نسبت به استخراج و انتقال آن اقدام کردند.

وی افزود: در بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان میراث فرهنگی مشخص شد که ظروف سفالی مکشوفه، مربوط به دوران اسلامی است.

بیرانوند تصریح کرد: در حال حاضر کارشناسان و نیروهای یگان حفاظت سازمان کرمانشاه جهت بررسی بیشتر در منطقه مستقر شده اند.

شهرستان هرسین در فاصله 47 کیلومتری شرق مرکزاستان واقع است، این شهرستان دارای آثار متعدد تاریخی و فرهنگی بوده و مجموعه جهانی بیستون نیز جزو تقسیمات آن محسوب می شود .