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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

تعدادی ظروف سفالی تاریخی در هرسین کشف شد

تعدادی ظروف سفالی تاریخی در هرسین کشف شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: در پی حفر کانال انتقال آب در شهرستان هرسین تعدادی ظروف سفالی مربوط به دوران اسلامی کشف شد.

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در پی حفر کانال انتقال آب در ورودی شهرستان هرسین تعدادی ظروف سفالی شکسته مربوط به دوران اسلامی پیدا شد که کارشناسان این سازمان پس از اطلاع از موضوع در محل حاضر شده و نسبت به استخراج و انتقال آن اقدام کردند.

 

وی افزود: در بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان میراث فرهنگی مشخص شد که ظروف سفالی مکشوفه، مربوط به دوران اسلامی است.

 

بیرانوند تصریح کرد: در حال حاضر کارشناسان و نیروهای یگان حفاظت سازمان کرمانشاه جهت بررسی بیشتر در منطقه مستقر شده اند.

 

شهرستان هرسین در فاصله 47 کیلومتری شرق مرکزاستان واقع است، این شهرستان دارای آثار متعدد تاریخی و فرهنگی بوده و مجموعه جهانی بیستون نیز جزو تقسیمات آن محسوب می شود .

کد مطلب 785812

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