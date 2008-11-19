حج کانون تحول برای تحقق جامعه آرمانی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به حج ابراهیمی، دبیر شورای راهبردی حج در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر چگونگی نگاه این شورا در تعمیق سفرهای حج و فراگیر شدن روح دینی حج در دستگاههای فرهنگی اظهار داشت: شورای راهبردی وظیفه خود را محدود به برگزاری مراسم حج نکرده چرا که ترکیب شورا متشکل از برخی مدیران کاروانها، کارشناسان خبره کشور است و به همین دلیل همه دستگاههای فرهنگی کشور در این حرکت عظیم می بایست دقیق و مهم داشته باشند.

وی ادامه داد: شورای راهبردی عمده وظیفه خود را ایجاد نگاه کلان و راهبردی در همه دستگاههای فرهنگی کشور و صاحب نقش و وظیفه کردن هر یک از آنها در حج می داند و به همین جهت اکثر دستگاههای فرهنگی در قالب تفاهمنامه در حج برنامه دارند و امید است با گسترش این کار نگاه جهانی به حج شکل بگیرد و با هم بتوانیم در آن نقشی مناسب ایفا کنیم.

ناظمی اردکانی در بخش دیگری از این نشست در تشریح چشم انداز حج آرمانی به عنوان یکی از محورهای فعالیت این شورا اظهار داشت: محورهای مهم چشم انداز حج آرمانی جمعی انسان ساز، اخلاقی، الهام بخش، ... است که بر این اساس جهانی سازی اسلامی می بایست بر محور حج شکل بگیرد و در مقابل جهانی سازی جبهه مقابل اسلام ما باید پروژه ای به نام جهانی سازی هم شکل دهیم چرا که در نگاه امام (ره) و مقام معظم رهبری و به ویژه پیامهای حج آنان بهره گیری از این قابلیت حج تاکید شده است و حتی حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب بر استفاده از این دستاورد حج تاکید داشتند.

این مسئول در سازمان حج و زیارت اعلام کرد: بر این اساس ضروری است تا ما چشم اندازی برای حج داشته باشیم که این چشم انداز تهیه شده ومهمترین محورهای آن نیز اعلام گردیده است.

ناظمی اردکانی در ادامه این نشست خبری تاکید کرد: اگر بخواهیم پیام انقلاب اسلامی را که پیشرفت است را به مسلمانان و نیز کشورها برسانیم و الهام بخش نیز باشیم باید قویت و توانایی اداره حجاج خود را داشته باشیم و امروز حج صحنه بروز و ظهور مدیریت کشورهای اسلامی است که صحنه زیبایی خلق کرده تا حدود 3 میلیون نفر در زمان و مکان و در مدت محدود و با اعمال و فعالیتهای فراوان گرد هم جمع شوند و این موضوع مدیریتی عالی را می طلبد.

دبیر شورای راهبردی حج در پایان ضمن اشاره به برنامه های آتی این شورا در گسترش ماموریتها و وظایف دستگاههای فرهنگی به مسئله جایزه ملی و بین المللی حج اشاره کرد که در برنامه های آتی این شورا قرار دارد که در صورت تصویب مراجع صالحه به سازمان حج تعلق می گیرد که با نگاه جهانی به حج فعالیت می کند.

وی در عین حال حج را فرصتی عظیم در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و ارتباطی دانست و بر ضرورت تشکیل NGO هایی در راستای بهره گیری از ظرفیت های سفر حج و فضای معنوی آن تاکید کرد.