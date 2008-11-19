بان کی مون تنها به ابراز نگرانی از محاصره غزه اکتفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی عرب 48، بان کی مون در گفتگو با ایهود اولمرت با بیان اینکه از محاصره شدید نوارغزه بسیار نگران است، رژیم صهیونیستی را تشویق کرد که مانع از ورود کمک های ضروری و کارمندان سازمان ملل متحد به غزه نشود.

در همین راستا "اکمل الدین احسان اغلو" دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در بیانیه ای تداوم محاصره غزه از سوی اسرائیل را محکوم و به وقوع فاجعه انسانی در این منطقه هشدار داد.

در این بیانیه آمده است: ممانعت از ارسال سوخت، دارو و غذا به نوارغزه و انجام عملیات کشتار و ترور در این منطقه جنایت بشری به شمار می رود.

دربخش دیگر بیانیه از کمیته چهارجانبه، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده است که برای توقف تجاوزات اسرائیل و اتخاذ اقدامات لازم در راستای حمایت از ملت فلسطین فورا وارد عمل شوند و مسئولیت های خویش را در قبال نوارغزه بر عهده بگیرند.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی از دو هفته پیش تاکنون به بهانه حملات موشکی مبارزان فلسطینی، تمامی گذرگاه های غزه را بسته است.