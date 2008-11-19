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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

تامین نیاز متقاضیان نذورات در ماه محرم از وظایف صنوف است

تامین نیاز متقاضیان نذورات در ماه محرم از وظایف صنوف است

کرج - خبرگزار ی مهر: مدیرکل بازرگانی استان تهران گفت: با توجه به نزدیکی ماه محرم و افزایش تقاضای متقاضیان نذورات اصناف باید با برنامه ریزی در تامین نیاز این افراد بکوشند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج  عباس قلی زاده در آیین معرفی مدیر جدید بازرگانی کرج اظهار داشت: صنوف و اتحادیه های مختلف با توجه به نزدیکی ماه محرم باید برای تامین نیاز متقاضیان نذورات تلاش کنند.

وی افزود: تعامل بین مجامع و اتحادیه های امور صنفی به دلیل ارتباط نزدیک آنان با قشرهای مختلف مردم می تواند در پیشبرد اهداف جامعه تاثیرگذار باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد : تقویت، نظارت و مشارکت دست اندرکاران صنوف مختلف باید مراکز خرید را به امن ترین و مورد اعتمادترین پایگاه خدمتد رسانی به مردم بدل کند.

قلیزاده یادآور شد: اصناف مختلف خود به عنوان یک قشر اجتماعی مهم نقش موثری در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را بر عهده دارند.

فرماندار کرج نیز در این مراسم گفت: آرامش، توسعه و بالندگی و رشد و تعلی همگی مرهون ایجاد تحول و توسعه در جامعه است و از این رو وی بر تعامل بیشترنیروی انتظامی ومردم تاکید و همکاری و مشارکت مردم با اصناف را  اصل اساسی در برقراری آرامش در جامعه برشمرد.

در این آیین سید قاسم گل گواهی به عنوان مدیر اداره بازرگانی کرج معرفی شد.

 

کد مطلب 785877

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