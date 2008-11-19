تامین نیاز متقاضیان نذورات در ماه محرم از وظایف صنوف است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج عباس قلی زاده در آیین معرفی مدیر جدید بازرگانی کرج اظهار داشت: صنوف و اتحادیه های مختلف با توجه به نزدیکی ماه محرم باید برای تامین نیاز متقاضیان نذورات تلاش کنند.

وی افزود: تعامل بین مجامع و اتحادیه های امور صنفی به دلیل ارتباط نزدیک آنان با قشرهای مختلف مردم می تواند در پیشبرد اهداف جامعه تاثیرگذار باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد : تقویت، نظارت و مشارکت دست اندرکاران صنوف مختلف باید مراکز خرید را به امن ترین و مورد اعتمادترین پایگاه خدمتد رسانی به مردم بدل کند.

قلیزاده یادآور شد: اصناف مختلف خود به عنوان یک قشر اجتماعی مهم نقش موثری در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را بر عهده دارند.

فرماندار کرج نیز در این مراسم گفت: آرامش، توسعه و بالندگی و رشد و تعلی همگی مرهون ایجاد تحول و توسعه در جامعه است و از این رو وی بر تعامل بیشترنیروی انتظامی ومردم تاکید و همکاری و مشارکت مردم با اصناف را اصل اساسی در برقراری آرامش در جامعه برشمرد.

در این آیین سید قاسم گل گواهی به عنوان مدیر اداره بازرگانی کرج معرفی شد.