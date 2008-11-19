افشین قطبی سه روز پیش استعفا کرده بود / پیروانی سرمربی موقت

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که از وضعیت موجود در باشگاه پرسپولیس راضی نبود و در طول هفته های گذشته بارها این نکته را در مصاحبه های خود عنوان کرده بود، سه روز پیش با تنظیم نامه ای خطاب به اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مشکلات و موانع ادامه همکاری را مطرح کرده بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که به گفته مسئولان این باشگاه 70 درصد از مبلغ قرارداد خود را دریافت کرده است، در این نامه به مشکلات باشگاه و موانعی که بر سر راه ادامه همکاری اش وجود دارد اشاره و تاکید کرده بود اگر این موانع و مشکلات برطرف نشود از سمتش استعفا خواهد کرد.

قطبی که در نشست اعضای هیئت مدیره نیز این مشکلات را مطرح کرده بود، روز گذشته پس ازپایان تمرینات با محمود خوردبین و افشین پیروانی خداحافظی کرد و شامگاه گذشته نیز این موضوع را به اطلاع اعضای هیئت مدیره پرسپولیس رساند.

در این میان اعضای هیئت مدیره پرسپولیس شب گذشته تلاش بسیاری کردند تا قطبی را از قطع همکاری با تیم فوتبال این باشگاه منصرف کنند اما قطبی تصمیمش را گرفته بود و بامداد امروز بدون اطلاع مسئولان باشگاه، تهران را به مقصد دبی ترک کرد.

اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز که با رفتن قطبی وارد چالش جدیدی شده اند صبح امروز با تشکیل جلسه ای در حال بررسی آخرین وضعیت تیم فوتبال این باشگاه برای ادامه رقابتهای لیگ برتر هستند.

به گفته یکی از نزدیکان باشگاه پرسپولیس به احتمال فراوان تا زمان انتخاب سرمربی جدید و مشخص شدن وضعیت نهایی افشین قطبی ، افشین پیروانی وظیفه هدایت سرخپوشان را برعهده خواهد داشت. احتمالا او در دیدار برابر پیکان سرمربی موقت پرسپولیس خواهد بود.