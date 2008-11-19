بن همام شایعه جانشینی سپ بلاتر را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر 72 ساله از سال 1998 ریاست فیفا را بر عهده دارد و در سال 2011 ماموریت او در این فدراسیون به پایان می رسد.

برپایه گزارش خبرگزاری فرانسه، بن همام که از سال 1996 در سمت اجرایی فیفا فعالیت می کند در خصوص حضور در سمت ریاست فیفا اظهار داشت: ریاست من در فیفا در حال حاضر تصمیمی خام به حساب می آید. در حال حاضر باید تمام فکر و ذهن خود را معطوف توسعه فوتبال در آسیا کنم. وقتی دوره بلاتر به پایان رسید می توان در این خصوص صحبت کرد.

موضوع حضور بن همام در سمت ریاست فیفا در حالی مطرح شد که بتازگی عنوان شده مسئولان عالیرتبه فوتبال جهان در نظر دارند مدت ریاست روسای فیفا را کوتاه کنند تا اطمینان حاصل کنند که مدیرانی با ایده های جدید وارد این عرصه می شوند.