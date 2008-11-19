توان اندک نشریات محلی برای حضور و رقابت در نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر محسناتی که از نظر پیشرفت نمایشگاه در ابعاد مختلف نسبت به دوره های پیش ابراز می شد، مشکلاتی از قبیل تهویه هوای سالن، گله از فضای نامناسب مکانی، نبودن علام مناسب راهنمایی و اطلاع رسانی و هزینه‌های بالا از جمله مسایلی است که مدیران غرفه نشریات شهرستانی مطرح کردند.



آرین رزمجو مسئول غرفه استان فارس هماهنگی با مسئولان برگزاری نمایشگاه و فضایی را که به این استان اختصاص داده‌اند خوب ارزیابی کرد، اما مشکل عمده سالن مصلای تهران را تهویه هوا اعلام کرد. این در حالی است که معصومه عباسی مسئول غرفه استان بوشهر از نامناسب بودن غرفه‌های نشریات استانی گلایه داشت.



وی در این مورد گفت:‌ نشریات سراسری و معروف به اندازه کافی معرفی شده‌اند. کسانی که قصد دیدار از آنها را دارند به سادگی پیدایشان می‌کنند اما نشریات شهرستانی از چنین وضعیتی برخوردار نیستند.



مسئول غرفه استان بوشهرسپس به اطلاع رسانی نامناسب برای حضور در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: امسال اطلاع چند نشریه محلی استان بوشهر که قصد حضور در نمایشگاه را داشتند موفق به ثبت نام نشده اند.

سیدعلی علوی مسئول غرفه استان مازندران نیز از عدم اطلاع رسانی برای بخش استانی شکایت کرد و گفت: مسئولان فقط قول بزرگتر شدن غرفه‌ها را نسبت به سال گذشته عملی کرده‌اند. اما مکانی پرت را به ما اختصاص داده‌اند و این سبب شده تا بازدید کنندگان کمی در این بخش حضور داشته ‌باشند.



وی افزود: علاوه بر این هیچ تابلوی راهنمایی برای بخش استانی نصب نشده و تبلیغی نیز برای این بخش صورت نگرفته است.



یعقوب فروغیان مسئول غرفه سیستان و بلوچستان نظری متفاوت دارد. وی معتقد است که هرچند امسال بازدیدها کاهش یافته اما شرایط نمایشگاهی امسال از بهبودی نسبی برخوردار بوده ‌است.



وی به کاهش بازدیدکنندگان اشاره می‌کند و آن را ناشی از اطلاع‌رسانی نامطلوب می‌داند و با این همه معتقد است که بازدیدکنندگان امسال نگاهی تخصصی‌تر به مطبوعات دارند.



یعقوب فروغیان در جواب این سوال که "چرا نشریات محلی به طور مستقل شرکت نمی کنند" پاسخ داد: توان مالی ما برای برپایی بخش مستقل مساعد نیست.



مسئول غرفه استان مازندران در این رابطه گفت: نشریات محلی حتی برای برپای این غرفه هم کمک چندانی نکرده‌اند.