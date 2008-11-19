  1. هنر
  2. سایر
۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۸

مدیر کل اداره کتاب:

مطالعات اینترنتی را باید در آمار مطالعه به حساب بیاوریم

محمدعلی رمضانی‌فرانی گفت: روزانه بخش عمده‌ای از ساعات افراد به مطالعه نسخ الکترونیکی کتابها و رجوع از طریق اینترنت به کتابخانه‌ها اختصاص می‌یابد که باید جز آمار مطالعه آورده شود.

به گزارش خبر گزاری مهر، محمد علی رمضانی فرانی، مدیر کل اداره کتاب معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی با اعلام این مطلب افزود: در نظر سنجیهای انجام شده آمارهایی با شاخص کمیت زمان مطالعه استخراج و عددی اعلام می‌شود که این کار پایه خوبی است ولی ما باید سعی کنیم با یک عزم ملی جامعه را به سوی کتاب سوق دهیم.

وی اظهار داشت: البته باید در کنار کمیت به کیفیت کتابخوانی نیز باید پرداخته شود. به عنوان نمونه باید بدانیم که این مطالعات چه تاثیر بر مخاطبان دارد و یا به طور کلی مخاطبان چه آثاری را مطالعه می‌کنند.

به گفته رمضانی آثاری را باید مطالعه کنیم که از نظر صحت، دقت و ارزش علمی و فرهنگی دقیق باشند.

کد مطلب 785937

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها