مطالعات اینترنتی را باید در آمار مطالعه به حساب بیاوریم

به گزارش خبر گزاری مهر، محمد علی رمضانی فرانی، مدیر کل اداره کتاب معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این مطلب افزود: در نظر سنجیهای انجام شده آمارهایی با شاخص کمیت زمان مطالعه استخراج و عددی اعلام می‌شود که این کار پایه خوبی است ولی ما باید سعی کنیم با یک عزم ملی جامعه را به سوی کتاب سوق دهیم.



وی اظهار داشت: البته باید در کنار کمیت به کیفیت کتابخوانی نیز باید پرداخته شود. به عنوان نمونه باید بدانیم که این مطالعات چه تاثیر بر مخاطبان دارد و یا به طور کلی مخاطبان چه آثاری را مطالعه می‌کنند.

به گفته رمضانی آثاری را باید مطالعه کنیم که از نظر صحت، دقت و ارزش علمی و فرهنگی دقیق باشند.