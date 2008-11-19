یک نوبته شدن مدارس نیازمند 30 هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظی در نشست خبری که امروز در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد با بیان اینکه در حال حاضر 90 هزار خیر مدرسه ‌ساز در کشور فعالیت می‌کنند افزود: در سال جاری رقمی معادل 613 میلیارد تومان خیرین برای احداث فضای آموزشی تعهد کردند.

وی با اعلام اینکه رقم تعهد خیرین مدرسه ‌ساز در سالهای آینده از مرز یک هزار میلیارد تومان بالاتر می رود اظهار داشت: همایش تکریم از خیرین مدرسه‌ساز در آذرماه سال جاری در زیباکنار استان گیلان برگزار خواهد شد.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ‌ساز کشور با اشاره به اینکه خیرین مدرسه‌ ساز تا کنون 83 هزار کلاس درس احداث کرده‌اند گفت: خیرین مدرسه‌ ساز در تهران با مشکل زمین مواجه اند.

وی تعهد خیرین مدرسه ساز در سال جاری را بالاتر از اعتبار دولت در بخش مدرسه سازی عنوان کرد و گفت: امسال شاهد بودیم کمک خیرین معادل و بلکه بیش از اعتبار دولت بود.

حافظی افزود: اعتبار دولت برای مدرسه‌سازی یک هزار و 500 میلیارد تومان است که البته یک هزار میلیارد تومان آن به امر تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس فرسوده اختصاص دارد.

وی مدارس ساخته شده توسط خیرین را دارای مقاومت و زیبایی کافی دانست و اظهار داشت: ‌تمام مدارسی که توسط خیرین ساخته می شوند استاندارد و مقاوم هستند و مکان‌یابی مدارس خیرین توسط آموزش و پرورش صورت می‌گیرد و آنها بر ساخت و سازها نظارت می کنند.

رئیس جامع خیرین مدرسه ‌ساز کشور در پاسخ به این پرسش که آیا جامعه خیرین برای تجهیز مدارس به بخاریهای استاندارد برنامه‌‌ای دارد گفت: دولت به این مسئله کاملاً توجه کرده است و به دستور وزیر آموزش و پرورش برای حذف بخاریهای نفتی چکه‌ای دستور صادر شده است.

وی به کمک خیرین در نخستین سال شکل ‌گیری جامعه خیرین مدرسه‌ ساز اشاره کرد و گفت: در اولین سال 17 میلیارد تومان برای مدرسه‌ سازی جمع ‌آوری شد ضمن اینکه در حال حاضر در 350 شهرستان کشور مجمع خیرین مدرسه ‌ساز داریم که امیدواریم تا 2 سال آینده به 700 مجمع برسد.

حافظی افزود: از نخستین سال تشکیل جامعه مدرسه ‌ساز تا کنون 83 هزار کلاس درس به وسیله خیرین مدرسه ‌ساز احداث شده است.

وی اظهار داشت: استان خوزستان با رقمی معادل 78 میلیارد تومان بیشترین کمک خیرین مدرسه‌ساز را داراست و پس از آن تهران 77 میلیارد تومان کمک خیرین مدرسه ‌ساز دارد.

وی تعداد خیرین مدارس خارج از کشور را بیش از 700 نفر ذکر کرد و افزود: این خیرین تا کنون 428 مدرسه برای دانش‌آموزان ایران مقیم خارج از کشور احداث کردند.

حافظی بیشترین مشکل خیرین مدرسه‌ ساز را در تهران ذکر کرد و اظهار داشت: تهران محرومترین شهر از نظر فضای آموزشی است و ما مشکل زمین در این شهر داریم.