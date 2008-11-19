سرزمین وحی میزبان زائران خانه خدا

عربستان سعودی به منظور کاهش ازدحام در منی، طی طرحی آزمایشی قرار است امسال زائران خانه خدا را به جای اسکان در خیمه‌های زیبای سفید، در 6 ساختمان مسکونی در شرق منی اسکان دهد.

خیمه‌های سفید عربستان برچیده می‌شوند

مشعر منی به زودی لقب "شهر خیمه های سفید" را ترک می کند تا لقب "شهر برجهای مرتفع" را بگیرد. چرا که قرار است در یک طرح آزمایشی، اسکان زائران خانه خدا در 6 ساختمان مسکونی در شرق منی صورت گیرد که شورای علمای بزرگ عربستان با توسعه آن نیز موافقت کرده است. با توجه به افزایش سالانه زائران خانه خدا، امسال برای نخستین بار آنها از ساختمانهای مسکونی در مشعر منی بهره مند می شود تا از شلوغی و ازدحام در خیمه ها کاسته شود.

سعد القرشی رئیس کمیته ملی حج و عمره شورای اتاقهای عربستان در این مورد گفت: 4 ساختمان در منی را برای دو سال اجاره کرده ایم تا اسکان زائران در داخل حج به سهولت انجام گیرد.

وزارت امور شهری و روستانی با همکاری مؤسسه امنیت اجتماعی بر این طرح نظارت کرده اند. این 6 ساختمان در اطراف شرقی منی قرار دارند که گنجایش 15 تا 20 هزار حاجی را خواهند داشت و یکی از طرحهای توسعه مشاعر مقدس به شمار می رود تا از ازدحام جمعیت در خیمه ها بکاهد. این طرح پس از توسعه وسیع تر گنجایش 1 میلیون زائر را خواهد داشت.

این ساختمان حدود 25 هزار متر مربع مساحت دارد که ارتفاع هرکدام از این 6 ساختمان مسکونی از 61 متر بیشتر است و هر کدام دارای طبقه همکف، نمازخانه، سالن غذاخوری به همراه 10 طبقه برای اسکان زائران خانه خدا است. مشعر منی میان مکه و مزدلفه در 7 کیلومتری شمال شرقی مسجدالحرام واقع شده که حجاج روز ترویه یعنی روز 8 ذیحجه را به منظور تأسی به سنت نبوی در آن بیتوته می کنند.

گروههای ناشناس اجازه اطلاع‌رسانی در حج را ندارند

خالد فیصل بن عبدالعزیز با اطلاع رسانیهای پراکنده برخورد شده و از هرگونه فعالیتی که سرگردانی حجاج را در پی داشته باشد، جلوگیری می‌شود. امیر منطقه مکه و رئیس کمیته مرکزی حج اظهار داشت: اجازه داده نمی شود در موسم حج تبلیغاتی انجام و حجاج بیت الله الحرام دچار سرگردانی شوند.

وی درباره کمک خواستن از افراد نامعین از سوی برخی زائران خانه خدا در هنگام ورود به مشاعر مقدس در صبح روز نهم ذیحجه ( روز عرفه) یادآور شد: کسانی که به زائران خانه خدا کمک می کنند باید مجوز داشته باشند، چرا که حج بر اساس توافقهای منظم انجام می گیرد و عذر کسانی که آموزشهای لازم را در این خصوص ندیده اند مورد قبول واقع نخواهد شد.

خالد فیصل با اشاره به اینکه این اقدامات سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت تا مفاهیم و ارزشهای حج میان همه تبیین و به عنوان فرهنگ خدمت رسانی به زائران خانه خدا مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: امید است طی خدماتی که امسال به زائران خانه خدا ارائه می شود، زائران خانه خدا بتوانند با سهولت و آرامش مناسک حج را به جا آورند.

وی با تأکید بر اینکه تمامی دستگاههای دولتی و حکومتی مرتبط به منظور ساماندهی زائران تلاش می کنند، افزود: مسئولان امور حج در زمینه مفروش کردن راهها و حیاطهای مسجدالحرام تدابیری در نظرگرفته اند تا امنیت، نقل و انتقال و اسکان زائران خانه خدا با سهولت انجام گیرد. چرا که وظیفه ما ساماندهی زائران و نظارت با نظم دقیق است تا حجی نظام مند با احترام به قداست خانه خدا برگزار شود.

عربستان در مورد توزیع کتابهای غیرشرعی میان حاجیان هشدار داد

معاون امور مطبوعات وزارت امور اسلامی عربستان نسبت به توزیع کتابها و نوارهای غیرشرعی از سوی برخی زائران خانه خدا در ایام حج هشدار داد. دکتر عبدالمحسن ترکی معاون امور مطبوعات و مطالعات علمی وزارت امور اسلامی و اوقاف و ارشاد عربستان نسبت به برخی از کتابها، نوارها و برنامه های کامپیوتری که بین زائران خانه خدا توزیع می شود و حاوی آموزشهای مخالف شریعت اسلام است یا در اصول شریعت خلل وارد می کند، هشدار داد.

وی اظهار داشت: وزارت امور اسلامی گروهی را با هدف معرفی و اطلاع رسانی آنچه که در موسم حج با جهت گیریهای خاص انجام می شود به کار گرفته که برخی از آنها محقق و پژوهشگر هستند. این گروه که فعالیتهای خود را به صورت میدانی انجام می دهند در مکه و مشاعر مقدس پراکنده شده اند.

معاون امور مطبوعات و مطالعات علمی عربستان در ادامه یاد آور شد: این گروه سال گذشته بیش از 10 هزار وسیله مختلف مخالف شریعت را یافتند، اما امسال به منظور پیشگیری از این اقدامات تدابیری خاص در نظر گرفته شده است. امسال در ایام حج بیش از 15 میلیون نسخه درباره مناسک حج شامل کتابهای راهنما، نوار، کتاب برای مهمانان خانه خدا توزیع می شود که 171 کتاب به 32 زبان ترجمه شده و 37 نوار نیز با 8 زبان در میان زائران خانه خدا توزیع می شوند.

درخواست فلسطین از عربستان برای صدور ویزای حج به زائران غزه

با نزدیک شدن به موسم حج، دولت فلسطین از پادشاه عربستان خواست تا به زائران نوار غزه ویزای حج دهد تا آنها بتوانند به منظور ادای فریضه حج به خانه خدا سفر کنند. دکتر طالب ابوشعر وزیر اوقاف و امور دینی غزه اظهار داشت: این وزارتخانه به منظور ادای فریضه حج از سوی زائران نوار غزه آمادگی کامل دارد و اقدامات لازم اعم از هتلها و خدمات انتقالی برای آنها فراهم کرده است. اما زائران منتظر موافقت عربستان هستند تا به آنها ویزای حج داده شود، در حالی که چند روز بیشتر تا موسم حج باقی نمانده است.

همچنین انجمن علمای فلسطین از عربستان خواست تا به زائران نوار غزه اجازه دهند به منظور ادای فریضه حج ویزا دریافت کنند. مروان ابورأس رئیس این انجمن با اشاره به اینکه حق اهالی غزه است که مناسک حج را کامل انجام دهند، از همه علمای جهان اسلام خواست تا به زائران نوار غزه کمک کنند تا بتوانند شعائر دینی خود را انجام دهند.

محموله‌های زائران نباید بیش از حد مشخص باشد

دکتر علی جمعه گفت: محموله‌های زائران هنگام بازگشت از خانه خدا نباید از وزن مشخص و معین بیشتر باشد؛ در غیر این صورت آنها مرتکب گناه شده‌اند. دکتر علی جمعه مفتی مصر با اشاره به اهمیت احترام زائران به توافق میان آنها و میان شرکت هواپیمایی مصر اظهار داشت: زائران نباید محموله‌هایی حمل کنند و با خود بیاورند که بیش از وزن مشخص و معین باشد.

دکتر جمعه طی فتوایی، تصریح کرد: حاجیانی که هنگام بازگشت از خانه خدا، محموله‌هایی با وزنهای اضافی حمل می کنند مرتکب گناه می‌شوند و هر کسی هم که این کار را انجام ندهد، گناهی مرتکب نشده است.

شیخ سالم نصرالله بحیری مدیر اداره اوقاف استان جیزه مصر در این راستا تصریح کرد: هرکس که می‌خواهد به سفر حج برود باید اموالش را از مال حرام تطهیر کند و انفاق از مالی که از سرقت، غصب، رشوه، ربان و یا اموال باطل به دست آمده است، درست نیست. چرا که حج باید برای خداوند متعال خالص باشد.

10 هزار کارمند وزارت بهداشت عربستان به زائران خدمات ارائه می‌کنند

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: در موسم حج امسال بیش از 10 هزار کارمند از وزارت بهداشت، خدمات بهداشتی و پزشکی به زائران خانه خدا ارائه می‌کنند. دکتر حمد بن عبدالله مانع وزیر بهداشت عربستان از تخصیص 100 میلیون ریال سعودی به خدمات پزشکی در موسم حج امسال خبر داد و گفت: در موسم حج امسال بیش از 10 هزار کارمند از وزارت بهداشت خدمات بهداشتی و پزشکی به زائران خانه خدا ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه همه بیمارستانها و مراکز درمانی در مشاعر مقدس به منظور انجام خدمات بهداشتی، پزشکی و درمانی به زائران خانه خدا با بهترین تجهیزات مجهز شده‌اند، تصریح کرد: 24 بیمارستان با بیش از 2 هزار و 900 تخت در مشاعر مقدس و 124 مرکز بهداشتی آماده خدمت‌رسانی شده‌اند.

دکتر مانع با تأکید بر اینکه از شیوع بیماریهای واگیردار با فعال‌سازی دستگاههای پزشکی ممانعت به عمل می‌آورد، اظهار داشت: بسیاری از مراکز خدمات پیشگیری از بیمارهای واگیردار را به منظور اطمینان بخشیدن به وضعیت بهداشتی زائران خانه خدا به صورت شبانه روز انجام می‌دهند.

این در حالی است که مراکز بهداشتی عربستان به منظور پیشگیری، درمان و کمکهای اولیه در ورودیهای اصلی خانه خدا فعال هستند و به منظور برآورده کردن نیازهای بهداشتی و سلامتی زائران و درمان و اطلاع‌رسانی آنها خدمات مختلفی ارائه می‌کنند.

5 مرکز بهداشتی در عرفات فعال شده و بیمارستان منی نیز توسعه یافته است.

همچنین 50 آمبولانس با امکانات گسترده به همراه 95 آمبولانس کوچک در مشاعر مقدس آماده ارائه خدمات به زائران خانه خدا هستند که از این تعداد 85 آمبولانس در مشاعر مقدس مستقر شده‌اند و 10 آمبولانس دیگر نیز در مدینه منوره هستند.

اطلاع‌رسانی درباره مناسک حج با 25 زبان در عربستان انجام می‌شود

وزارت امور اسلامی و اوقاف عربستان اعلام کرد: اطلاع‌رسانی درباره مناسک حج امسال با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف با 25 زبان انجام می‌شود. این زبانها در سخنرانیها، کلاسهای درس، نشستهای تخصصی و خطبه های جمعه در همه مناطق عربستان قبل، بعد و در میان موسم حج انجام می گیرد و مراکز و مؤسسات مختلف با آن همکاری می کنند.

امسال برای دومین سال پیاپی این طرح با هدف اطلاع رسانی نسبت به مناسک حج اجرا می شود. با توجه به اینکه عدم آگاهی نسبت به مناسک حج نکات منفی در پی دارد، این مرکز با هدف اطلاع رسانی، ارائه امکانات و خدمت رسانی به زائران انجام می گیرد.

31 پرواز ویژه از دبی به جده

هواپیمایی امارات اعلام کرد: به منظور سهولت انتقال زائران خانه خدا به سرزمین وحی جهت ادای فریضه حج 31 پرواز ویژه بین دبی و جده در عربستان انجام می‌گیرد.هواپیمایی امارات اعلام کرد: در این پروازهای ویژه تعداد زیادی از زائران خانه خدا به فرودگاه جده منتقل می شوند که نزدیکترین فرودگان به مکه مکرمه است.

همچنین این هواپیمایی، گروهی را برای کمک به زائران خانه خدا و راهنمایی آنها به کار گرفته تا انتقال آنها با سهولت انجام گیرد. مسئولان هواپیمایی این کشور با تأکید بر اینکه سفر به خانه خدا از سوی مسلمانان با استقبال زیادی رو به رو است، به منظور ارائه خدمات بهتر آنها را تشویق نیز کرده است. از این رو امسال 31 پرواز ویه بین فرودگان دبی - جده انجام می گیرد تا زائران خانه خدا به سهولت به عربستان منتقل شوند.

بر اساس گزارشهای الصباح، شورای عالی حج و عمره عراق اعلام کرد: فرودگاه استانهای بغداد، بصره، موصل، اربیل به منظور خدمت رسانی به زائران خانه خدا آماده انتقال آنان به عربستان هستند. به طوری که دیروز 274 زائر از فرودگاه سلیمانیه به عربستان رفتند.

گفته می شود این گروه دومین گروه از زائرانی هستند که به سوی عربستان رفته اند. نخستین گروه از فرودگاه اربیل رفته بودند.

نجم الساعدی مسئول ارتباطات و رسانه ای شورا با تأکید بر اینکه به منظور خدمت رسانی به زائران خانه خدا و سهولت رسیدن آنها به سفر حج وسایل راحتی و امنیت آنها را فراهم کرده است، گفت: امکان اسکان مناسب، غذای مناسب و وسایل نقلیه به منظور ادای مناسک حج برای آنها فراهم شده است. تاکنون 3 هزار و 251 زائر عراقی به عربستان رسیده اند.

20 هزار مسلمان روسی مناسک حج را به جا می‌آورند

مسئولان دولتی روسیه اعلام کردند که امسال 20 هزار مسلمان روسی از طریق هوایی و زمینی راهی خانه خدا می‌شوند تا مناسک حج را به جا آورند. مسئولان دولتی روسیه اعلام کردند: امسال 20 هزار مسلمان روسی راهی خانه خدا می‌شوند که 14 هزار زائر از طریق هوایی و 6 هزار زائر دیگر از طریق زمینی وارد خاک عربستان می‌شوند.

حمزه خیراحمد اف معاون اول مفتی چچن اظهار داشت: امسال 3 هزار نفر از جمهوری چچن وارد عربستان می شوند که اولین گروه 22 نوامبر ( 2 آذرماه) وارد خاک مکه می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه امسال برای این 3 هزار نفر تمهیداتی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: 500 نفر از آنها کسانی هستند که تاکنون خانه خدا را زیارت نکرده‌اند و افرادی هستند که برای رفتن به خانه خدا لحظه شماری می کنند. این گروه به صورت رایگان به حج می‌روند. از 3 هزار نفر زائر 1 هزار نفر از طریق دریا و 2 هزار نفر از طریق خشکی راهی حج می‌شوند.

نخستین گروه از زائران اردنی راهی عربستان می‌شوند

نخستین گروه از زائران اردنی به منظور ادای فریضه حج، چهارشنبه 29 آبان ماه راهی سرزمین وحی می‌شوند. عبدالفتاح صلاح وزیر اوقاف و مقدسات اسلامی اردن اظهار داشت: سه هتل برای زائران اردنی در مدینه اجاره کرده است که تنها 200 متر از مسجدالنبی فاصله دارد و زائران خانه خدا می‌توانند بدون تأخیر یا سختی نمازهای یومیه خود را در این مسجد اقامه کنند.

صلاح گفت: همچنین 4 ساختمان مسکونی در مکه برای زائران اجاره شده است که تنها 1 هزار و 500 متر از مجسدالحرام فاصله دارد. این وزارت کارگاهها و نشستهای تخصصی بسیاری برای زائران برگزار کرده است تا در موسم حج و ادای این فریضه الهی مهارتهای لازم را داشته باشند. در زمینه‌های بهداشتی، محیطی، امنیت، امداد، سلامتی و مراقبتهای لازم به آنها اطلاع‌رسانی شده است.

20 هزار زائر از طریق دریا وارد عربستان شدند

20 هزار نفر از زائران بیت‌الله‌الحرام به منظور ادای فریضه حج چهارشنبه 22 آبان ماه طی سفری دریایی وارد بندر اسلامی جده شدند. چهارشنبه بیش از 20 هزار زائر از 27 کاروان از طریق راه دریا وارد شبه جزیره عربستان شدند. این زائران شامل 20 کاروان از سودان و 7 کاروان از مصر بودند.

بر اساس این گزارش در مورد اولین گروه زائران عراقی نیز مروان نقشبندی وزیر اوقاف و امور دینی در کردستان عراق اعلام کرد که حجاج این منطقه به منظور ادای فریضه حج روز پنجشنبه وارد این کشور می شوند و سفر آنها تا 10 روز نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه سفر زائران از طریق هوایی صورت می گیرد و اولین گروه از طریق فرودگاه بین المللی اربیل به سمت فرودگاه ملک عبدالعزیز در شهر جده راهی می شوند، اظهار داشت: جدول کاروانها با نظارت شورای عالی حج و عمره تنظیم و با سفر 4 هزار و 250 زائر از این منطقه به سرزمین مقدس موافقت شده است. شرکت هواپیمایی عراق از فرودگاههای بغداد، بصره، نجف، سلیمانیه و اربیل به اعزام زائران اقدام می کند. نخستین گروه از زائران خانه خدا شامل 4 هزار و 250 نفر، جمعه 17 آبان ماه از ترکیه وارد مدینه منوره شدند.

بزرگترین کنیسه جهان توسط صهیونیستها در قدس ساخته می‌شود

خلیل تفکجی مدیر اداره نقشه و طراحی در مجمع مطالعات عربی قدس با اشاره به اینکه ساخت بزرگترین کنیسه جهان از سوی صیونیستها در قدس در حال اتمام است، گفت: حدود 1 یا 2 ماه دیگر این کنیسه افتتاح می شود که به شکل بی‌سابقه‌ای مسجدالاقصی را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل طی یکسری اقدامات ثابت تا سال 2020 یهودی سازی قدس را به مرحله اجرا در می آورد، تصریح کرد: با آغاز سال 2020 تنها 12 درصد از ساکنان قدس را اعراب و مسلمانان تشکیل می دهند که این کار در میان سکوت جوامع عربی انجام می گیرد.

این کارشناس فلسطینی با اشاره به اینکه ساخت این کنیسه در حال اتمام است و حدود 1 یا 2 ماه دیگر در قدس افتتاح می شود، یادآور شد: قبه این کنیسه موازی با قبةالصخره ساخته می شود، به صورت تدریجی شاهد از بین رفتن آثار اسلامی و نشانه های قبةالصخره و مسجدالاقصی هستیم.

وی با تأکید بر اینکه مسئله ساخت و سازهای مکرر و کنیسه در راستای یهودی سازی قدس انجام می گیرد، آن هم در شهری تاریخی و با قدمت تمدن اسلامی، افزود: اینک 26 هزار فلسطینی در قدس سکونت دارند و حال آنکه 4 هزار صهیونیست در منطقه یهودی نشین زندگی می کنند. همچنین صدها یهودی در مناطق اسلامی و یا مسیحی ساکن هستند.

خلیل تفکجی با اشاره به اینکه بیش از 5 هزار یهودی در شهر قدس مقابل 26 هزار فلسطینی زندگی می کنند، اظهار داشت: در سیاست یهودی سازی قدس از سوی صهیونیستها تا سال 2020 به شکل واضح و صریح شهر قدس از وجود فلسطینیها پاک می شود و این کار در خلال اقداماتی چون ساخت و ساز واحدهای مسکونی در داخل منطقه اسلامی، حضور تدریجی یهودیان در مناطق اسلامی و تبدیل شهر مسلمان نشین به شهر یهودی نشین انجام می گیرد.

مدیر اداره نقشه و طراحی در مجمع مطالعات عربی در ادامه به حفاریهای اخیر صهیونیستها در بخش زیرین مسجدالاقصی اشاره کرد و گفت: ساخت این زیرگذر دو هدف اصلی را دنبال می کند. یکی آنکه شهری سیاحتی زیر زمین بسازد و دوم اینکه پس از تقسیم شهر قدس، آنچه که زیر زمین است برای صهیونیستها بماند که در این کار رژیم اشغالگر اسرائیل تلاش می کند که هر چیزی را که متعلق به میراث یهودی است، در آن نگهداری کنند. اگر چه صهیونیستها تاکنون چیزی را که بر یهودی بودن شهر قدس دلالت کند نیافته اند، اما همچنان آثار موهوم خود را در این مکان قرار می دهند. آنها می خواهند از هر چیزی به هیکل موهوم دست یابند.

صهیونیستها در 30 متری مسجدالاقصی مرکز تجاری می‌سازند

صهیونیستها در حال ساخت غیرقانونی و بدون مجوز مرکز تجاری و سالن کنفرانس در 30 متری مسجدالاقصی هستند. شهروندان فلسطینی به تازگی دریافتند رژیم اشغالگر اسرائیل با همکاری تعدادی از مؤسسات صهیونیستی چون شورای العاد و دادگاه عالی صهیونیستی فعالیتهای خصمانه غیرقانونی و بدون مجوز در حال ساخت مرکزی تجاری و سالن کنفرانس زیر پوشش حفاریهای باستانی است.

شهروندان فلسطینی با اشاره به اینکه این مرکز تنها 30 متر از مسجدالاقصی فاصله دارد، از دادگاه خواستند دستور توقف این حفاریها را صادر کند.

اما شهرداری قدس اعلام کرد: طی مذاکراتی که با دادگاه عالی صهیونیستی داشته فعالیتهای ساخت و ساز انجام می گیرد و شکایتهای شهروندان فلسطینی نتیجه نخواهد داد.

این ساختمان در زمینی به مساحت 115 هزار متر مربع ساخته می شود و شامل سالن همایش، مرکز تجاری، اتاق پذیرایی و پارکینگ اتومبیلها در زیر زمین است. صهیونیستها از سالها پیش حفاریهای خود را در این مکان آغاز و اعلام کردند پارکینگی با هدف خدمت رسانی به ساکنان قدس و زائرانی که در حرم قدسی نماز می خوانند ساخته خواهد شد. اما از دو ماه پیش از دستگاهها و ماشین آلات سنگین برای حفر چاه و ساختمانهای زیر زمینی در عمق 15 متری استفاده کردند که این امر منجر به وارد آمدن صدمه به دیوارهای ساختمانهای مسکونی مجاور شد، به طوری که هر لحظه خطر فروپاشی آنها وجود دارد.

انتشار کتاب اهانت‌آمیز در دانمارک مورد انتقاد قرار گرفت

کاریکاتوریست دانمارکی اهانت‌کننده به نبی اکرم (ص)، این بار کتاب جدیدی را در ماه دسامبر منتشر می‌کند که در آن تصاویری اهانت آمیز از حضرت محمد (ص)، شخصیتهای دینی و سیاسی ترسیم کرده که این رویکرد هم مورد انتقاد رهبران دینی قرار گرفته است.

این کتاب جدید که در آغاز ماه دسامبر منتشر می‌شود، شامل کاریکاتورهای موهنی از حضرت محمد (ص)، شخصیهای سیاسی، علمای دین، حکام و پادشاهان است. این کتاب که با همکاری یک مورخ و مؤلف دانمارکی تنظیم شده است، شامل کاریکاتورهای موهن و مقالاتی از این مورخ است. وسترگارد همان کاریکاتوریستی است که در سال 2005 به انتشار کاریکاتورهای موهن به نبی اکرم (ص) در روزنامه یولندپستن پرداخته بود.

امام عبدالواحد پیترسون یکی از رهبران اقلیت مسلمان در دانمارک اظهار داشت: کاریکاتورهای جدید در گفتگوی بین ادیان تأثیر می‌گذارد.این رهبر دینی نسبت به واکنشهایی که پس از کاریکاتورهای اهانت‌آمیز انتشار یافته بود، هشدار داد و گفت که پس از انتشار این کتاب، واکنشهای وسیعی در سطح جهان اسلام مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه این کار احمقانه است، یادآور شد: انتظار نداشتم که وی پس از بحرانی که سه سال پیش ایجاد کرد، دوباره به آن اقدام کند. نمی‌دانم که او با این کار چه اهداف و یا معنایی را دنبال می‌کند. اما به هر شکل گفتگوی بین ادیان را زیر سؤال می‌برد. اینک که همایش گفتگوی ادیان در نیویورک در حال برگزاری است، امید است که شرکت‌کنندگان اختلاف میان کشورهای اسلامی و کشورهای غربی را در خصوص آزادی بیان و عدم تعرض به ادیان مورد توجه قرار دهند.

پیترسون با اشاره به اینکه کاریکاتورهای موهن امنیت جامعه دانمارک را به خطر می‌اندازد، تصریح کرد: نمی‌دانم او چگونه می‌اندیشد که به این کار دست زده است.

وی در ادامه مؤلف و کاریکاتوریست را به تنفر از مسلمانان متهم کرد. وسترگارد کاریکاتوریست این کتاب افزود: من با اسلام مشکلی ندارم من با تروریستها مشکل دارم که مانند دینامیت فکر می‌کنند.

قدیمی‌ترین مسجد افریقا در سودان کشف شد

سودانیها مسجدی تاریخی در شمال این کشور کشف کردند که معتقدند نخستین مسجدی است که در افریقا ساخته شده و نشان از تاریخ جدید اسلام در سودان می‌دهد. این مسجد در شمال سودان قرار دارد و از برجسته‌ترین نشانه‌های تاریخ اسلامی در این کشور به شمار می‌رود.

در سنگی که پایه این مسجد بوده عبارتهای عربی نوشته شده است که نشان می‌دهد این مسجد به یزید ابن ابوحبیب از تابعان نوبی بازمی‌گردد که در قرن دوم هجری زندگی می‌کرده است. وی یکی از فرزندان اسرای جنگ دنقلا شمال سودان بود که به مصر به اسیری می‌رود، اما پس از چند سال آزاد می‌شود و در زمینه علوم اسلامی حوزه علم حدیث تحصیل می‌کند.

وی بخشی از زندگی خود را در دوران عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی می‌گذراند و به عنوان مفتی در دربار وی فعالیت می‌کند. وی توانست 500 حدیث جمع‌آوری کند. همچنین گفته می‌شود وی از آموزگاران و استادان البخاری بوده است.

این مسجد شباهت زیادی به دیگر مساجد تاریخی عبدالله بن ابی سرح دنقلا (شمال سودان) دارد که نشان می‌دهد از یک شیوه و معماری بهره‌مند شده است. وی رهبر مسلمانان بود که تلاش زیادی برای پیروزی مسلمانان در روز جنگ نوبه (جنگ شمال و وسط سودان و جنوب مصر) در قرن هشتم میلادی ( قرن دوم هجری) کرد. اما در نهایت میان آنها توافقنامه‌ای امضا شد که به روابط میان مصر و نوبه‌ایها منتهی شد. بر اساس این توافقنامه به نوبه‌ایها اجازه ساخت مسجدی در دنقلا که همین مسجد تاریخی یزید بن ابو حبیب است داده شد تا پایتخت مسافران مسلمان باشد.

این مسجد از آثار تاریخی اسلامی در سودان به شمار می‌رود که کشف آن فهم کلی جهان درباره تاریخ اسلام را تغییر می‌دهد. این مسجد نشان می‌دهد که یزین بن ابو حبیب و دیگر نوبه‌ایها از مصر به سرزمین اجدادی خود بازگشتند و اسلام را میان اقوام و خویشان خود توسعه دادند.

نخستین عاقد زن در کشورهای حوزه خلیج فارس منصوب شد

اداره دادگستری امارات اعلام کرد: نخستین عاقد زن در کشورهای حوزه خلیج فارس و دومین زن عاقد پس از مصر در کشورهای اسلامی از سوی این اداره در ابوظبی منصوب شد. اداره دادگستری امارات اعلام کرد: این اداره فاطمه سعید عبید العونی (33 ساله ) را به عنوان نخستین زن عاقد منصوب کرده است تا در دیوان دادگاه ابوظبی بر اساس ضوابط و قوانین شرعی فعالیت کند.

این اداره هدف از این کار را تثبیت و تحکیم نقش زن در جامعه و مشارکت در وظایف مناسب بر اساس سرشت او عنوان کرد و گفت: این کار با شریعت اسلام مخالف نیست. وی به عنوان نخستین عاقد زن کشورهای حوزه خلیج فارس و دومین زن عاقد پس از مصر در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود.

مصر نخستین عاقد زن را منصوب کرد که دومین عاقد زن مصری از سوی خانواده‌اش به قتل و محرومیت از ارث پدری تهدید شد. این در حالی است که پیش از این مفتی اعظم مصر ضمن دفاع از نخستین عاقد، او را تأیید کرده بود.

برگزاری نمایشگاه نوشیدنیهای الکی در مراکش خشم علمای دینی را برانگیخت

علمای دینی مراکش برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نوشیدنیهای الکی را که 13 تا 15 نوامبر ( 23 تا 25 آبان ماه) در دارالبیضا مراکش برگزار شد، محکوم کردند. در آستانه برگزاری همایش بین المللی "نوشیدنیها الکلی" در مراکش، شیخ عبدالباری زمزمی رئیس شورای مطالعات و تحقیقات فقهی ضمن تقبیح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه به چگونگی تولید این نوشیدنیها در کشورهای اسلامی پرداخت که دولت به کارخانه های آن اجازه تولید و حتی اجازه شهرت داده است.

وی افزود: این کار در واقع به اشاعه فعالیتهای غیر دینی در مراکش می پردازد که مؤسسات دینی و علمی رسمی کشور باید مسئولیت این کارها را به عهده گیرند. بنابراین شوراهای علمی، انجمن علمای دینی و وزارت اوقاف باید جلوی برگزاری این نمایشگاه را گرفته و مانع آن شود.

شیخ محمد زحل عضو شورای اتحادیه جهان علمای مسلمان نیز تصریح کرد: این نمایشگاه لطمه زدن به مسلمانان و دین آنها به شمار می رود و دولت در مقابل خدا، مسلمانان و حتی تاریخ مسئول است. چرا که مراکش از دیرباز قلعه تاریخی اسلامی به شمار می رود. نمایشگاه بین المللی نوشیدنیهای الکلی در دارالبیضا مراکش مورد انتقاد و تقبیح رهبران دینی این کشور قرار گرفت.

نشست "اتاقهای تجاری اسلامی" در قطر برگزار می‌شود

نشست "اتاقهای تجاری اسلامی" با هدف احیای ارزشهای اخلاقی در معاملات تجاری، 26 تا 30 آبان ماه در دوحه قطر برگزار می‌شود. در این نشست که ششمین نشست اتاقهای تجاری اسلامی است، موضوعاتی چون مسائل مرتبط با اتاقهای تجارت و صنعت، فعالیت اتاقهای اسلامی در دفتر کراچی پاکستان، فعالیتهای آینده اتاقهای اسلامی، پیشنهادهای اعضا برای بهبود وضعیت اتاقهای تجاری اسلامی، بررسی ارتباط اتاقهای تجاری اسلامی و اروپایی مورد بررسی قرار می گیرد.

کشورهایی چون ایران، مصر، قطر، اردن، عربستان، امارات، کویت، کامرون، پاکستان، تونس، سوریه، ترکیه، عمان، بنین، توگو در این نشست مشارکت می کنند. اتاق اسلامی تجارت و صنعت از سوی ترکیه به سازمان کنفرانس اسلامی در هفتمین نشست وزیران امور خارجه در می سال 1976 پیشنهاد شد. این اتاقهای اسلامی با هدف احیای ارزشهای اخلاق در معاملات تجاری، اشاعه بیداری در علم اقتصاد اسلامی، تعمیق همبستگی و برادری، ساخت صندوق وقف و برگزاری نمایشگاههای تجارت برای ترویج خدمات در کشورهای اسلامی تأسیس شده اند.