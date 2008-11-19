استقبال از برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، بخش بین‌المللی نمایشگاه امسال همچنان مانند دو روز گذشته در بی رونقی به سر می برد. غرقه‌داران این بخش معتقدند که فقط حضور کشورهای مختلف یک نمایشگاه برای بین‌المللی شدن یک نمایشگاه کافی نیست.



غرفه‌داران بخش بین‌المللی معتقدند که برای یک نمایشگاه بین المللی بازدیدکنندگان بین‌المللی یکی از ضروریات به شمار می‌آید.



حضور مدیر بخش بین‌الملل خبرگزاری "ترند" جمهوری آذربایجان در غرفه مهر



مدیر بخش بین‌الملل خبرگزاری ترند در دیدار خود از غرفه خبرگزاری مهر گفت: بخش فارسی خبرگزاری ما از یکسال پیش شروع به کار کرده و در این مدت خبرگزاریهای ایرانی را از نظر گذرانده‌ایم. جنس اخبار، تنوع، شکل تنظیم و توجه به مسائل داخلی ملاکهایی بوده که برای ارزیابی همکاران ایرانی مد نظر داشته‌ایم.



حسین‌اف ادامه داد: عملکرد خبرگزاری مهر با معیارهای جهانی مانند سرعت خبررسانی و پوشش گسترده خبر تطابق دارد. ایران و آذربایجان دو کشور دوست و همسایه هستند و دوستی عمیقی بین این دو ملت وجود دارد.



خبرگزاری "ترند" اخبار خود را به زبان‌های انگلیسی، فارسی، روسی، عربی و ترکی آذربایجانی منتشر می‌کند.

استان‌ها بی‌اطلاع رسانی رها شده‌اند



مسئولان بخش استانی معتقدند که برای این بخش اطلاع‌رسانی مطلوبی صورت نگرفته شده است. به گفته ایشان تنها متراژ غرفه‌های استانی در نمایشگاه امسال در مقایسه با سال گدشته افزایش پیدا کرده است وغرفه‌های این نمایشگاه در مکان مناسبی قرار نگرفته است.



کارگاه روز سوم



کارگاه گزارش‌نویسی در حاشیه‌ سومین روز از پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها برگزار شد.



علی‌اکبر قاضی‌زاده، مدرس این کارگاه در این جلسه به نقل از دیوید رندال، روزنامه‌نگار انگلیسی گفت: گزارشگر خوب کسی است که آگاهیهای لازم جهان پیرامون را درباره یک موضوع زیبانویسی می‌کند و به همه پدیده‌ها به یک اندازه اهمیت می‌دهد.



وی که آثاری را در حوزه رسانه به فارسی ترجمه کرده به نقل ‌قولی از سالی آدامز پرداخت: گزارشگری کاری دشوار، جذاب و سرشار از مسئولیت است که باید در آن با اطلاعات به بیانی پرجاذبه به مخاطب منتقل شود.

وی در جمع‌بندی این تعاریف تاکید کرد: گزارشگر نماینده‌ مخاطبان بوده و همواره نیاز دارد تا با توصیف، زیبانگاری و با بهره‌گیری از ویژگیهای پایه خبر مخاطب را با خود همراه کند. وی باید اطلاعات و نکته‌های لازم را از سوژه به دست آورده باشد و اطلاعات خود را باید به گونه‌ای ارائه کند که برای مخاطب قابل فهم باشد.



کارگاههای آموزشی نمایشگاه امسال با برگزاری کارگاههای گزارش‌نویسی و عکس در روز سه شنبه پیگیری ‌شد.



همچنین در روزهای آینده دو کارگاه خبرنویسی و روزنامه‌نگاری الکترونیکی از سوی دفتر مطالعه و برنامه ریزی رسانه‌ها برگزار خواهد شد.



نشست "انقلاب اسلامی ایران"



عصر دیروز دکتر حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی - عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر - در نشستی سه ساعته پیرامون انقلاب اسلامی سخن گفت و اصلی‌ترین عامل و دغدغه‌ مردم در زمان وقوع انقلاب را علاوه بر عواملی همچون استبداد و وابستگی رژیم شاهنشاهی عامل مذهب و اعتقادات دینی مردم دانست.

وی در ادامه‌ این نشست درباره‌ نقش جنبش دانشجویی در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: جریان دانشجویی همانند آتش زیر خاکستری بود که با هدایتهای مدبرانه حضرت امام خمینی (ره) توانست نقش قابل توجهی را در پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشد.