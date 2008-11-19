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۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۸

یک نویسنده:

استفاده مخاطب از کتاب تغییر کرده است

محسن کیانی گفت: استفاده مخاطب از کتاب تغییر کرده است و مردم جامعه امروز بیشتر به کتابهایی علاقمندند که به پیرامون زندگی آنها می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کیانی نویسنده ضمن بیان این موضوع گفت: امروزه سبک و سیاق مطالعه به سوی کتابهای درسی بیشتر است و افراد بر اساس نیازهای تحصیلی و تخصصی خود به مطالعه می‌پردازند.

کیانی افزود:  باید ناشران ونویسندگان به سوی نیازهای مطالعه جامعه تغییر مسیر دهند و در آن راستا به نشر آثار علمی، ادبی و فرهنگی بپردازند.

این نویسنده معاصر درباره تبلیغات صدا وسیما برای فرهنگ سازی کتابخوانی در جامعه اظهار داشت: این تبلیغات هر چه بیشتر صورت گیرد تأثیر آن بیشتر است به این علت که هر کالایی که بیشتر جلوی چشم مردم قرار بگیرد درگیری ذهنی مخاطب در مورد آن کالا بیشتر می‌شود.

کد مطلب 785975

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