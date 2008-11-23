۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۳

به دلیل عدم اعلام هواپیمایی؛

فعلاً برنامه ای برای اعزام هوایی زائران به عتبات نداریم

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تا زمانیکه سازمان هواپیمایی برای اعزام هوایی زائران به عتبات عالیات رسما به ما برنامه ای را اعلام نکند، ما برنامه ریزی در این باره نخواهیم داشت.

مصطفی خاکسار قهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هنوز بررسی های فنی درباره اعزام هوایی زائران به عتبات عالیات انجام نشده و سازمان هواپیمایی و مرجع رسمی چیزی در این مورد اعلام نکرده است.

در حال حاضر روزانه 2500 نفر از زائران از مرزهای شلمچه و خسروی به عتبات عالیات اعزام می شوند و ایرانی ها به دلیل گرایشات مذهبی و تاریخی تقاضای بیشتری برای سفر به این اماکن مقدس دارند.

رئیس سازمان حج و زیارت  ادامه داد: برای اینکه ما بتوانیم زمینه اعزام هوایی زائران به عتبات را فراهم کنیم باید از هر نظر مطمئن شویم که امنیت زائران پس از پرواز در عراق تامین می شود اما این مورد نیز هنوز مشخص نشده است.

قهرودی تاکید کرد: تازمانی که رسما به ما اعلام نشود نمی توانیم نسبت به اعزام هوایی زائران به عتبات اقدام کنیم.

 

کد مطلب 785991

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
