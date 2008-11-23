فعلاً برنامه ای برای اعزام هوایی زائران به عتبات نداریم

مصطفی خاکسار قهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هنوز بررسی های فنی درباره اعزام هوایی زائران به عتبات عالیات انجام نشده و سازمان هواپیمایی و مرجع رسمی چیزی در این مورد اعلام نکرده است.

در حال حاضر روزانه 2500 نفر از زائران از مرزهای شلمچه و خسروی به عتبات عالیات اعزام می شوند و ایرانی ها به دلیل گرایشات مذهبی و تاریخی تقاضای بیشتری برای سفر به این اماکن مقدس دارند.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: برای اینکه ما بتوانیم زمینه اعزام هوایی زائران به عتبات را فراهم کنیم باید از هر نظر مطمئن شویم که امنیت زائران پس از پرواز در عراق تامین می شود اما این مورد نیز هنوز مشخص نشده است.

قهرودی تاکید کرد: تازمانی که رسما به ما اعلام نشود نمی توانیم نسبت به اعزام هوایی زائران به عتبات اقدام کنیم.